Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El clima volverá a complicarse en Entre Ríos durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por tormentas para este jueves 3 de septiembre y advirtió por la llegada de fenómenos que podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, granizo localizado y fuertes ráfagas de viento.

El contexto de inestabilidad alcanzará al sur y sudeste de la provincia, aunque distintas localidades entrerrianas también tendrán chances de chaparrones y tormentas aisladas.

Alerta amarilla en Entre Ríos: qué zonas serán las más afectadas

Según la última actualización del SMN, el alerta amarilla comprende a siete departamentos entrerrianos: Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

En estas zonas podrían desarrollarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El organismo meteorológico prevé precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

La advertencia implica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños y de provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas , por lo que las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales.

Tormentas con granizo y ráfagas: cuándo llegará lo peor

Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre. EFE

El momento de mayor inestabilidad se concentrará durante este jueves 3 de septiembre. En las zonas alcanzadas por el alerta podrían registrarse lluvias intensas en períodos cortos, granizo localizado, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

La situación no se limitará exclusivamente a los departamentos bajo alerta. En otras regiones de Entre Ríos también se esperan condiciones variables, con posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas.

En Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, por ejemplo, no rige el alerta amarillo mencionado anteriormente, pero sí se prevé una jornada inestable, con viento y probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Las ráfagas podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Ráfagas de hasta 50 km/h y fuerte actividad eléctrica

Uno de los principales factores de riesgo será el viento. Para distintos sectores de la provincia se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente durante los períodos de mayor inestabilidad.

A esto se suma la posibilidad de descargas eléctricas frecuentes y caída localizada de granizo. Por este motivo, el SMN recomienda evitar permanecer al aire libre durante las tormentas y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan representar un peligro.

Qué pasará el viernes 4 de septiembre en Entre Ríos

El panorama comenzará a cambiar durante el viernes 4 de septiembre. Según el pronóstico actualizado, después de las tormentas llegará un marcado descenso de temperatura.

En Paraná, por ejemplo, se espera una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El descenso térmico continuará durante el fin de semana. Para el sábado se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, mientras que el domingo podría registrarse una mínima de apenas 3°C.