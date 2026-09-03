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Una nueva ronda de tormentas fuertes y lluvias intensas tendrá lugar este jueves, viernes y fin de semana en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos.

Este clima podría causar inundaciones repentinas, fuertes ráfagas de viento, caída de granizo e incluso posibles tornados en algunos sectores.

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Alerta por tormentas intensas y lluvias fuertes este jueves

De acuerdo con lo detallado por expertos de AccuWeather durante este día, el riesgo de tormentas severas se concentrará principalmente desde el centro de Ohio hasta Virginia, la península de Delmarva y Nueva Jersey.

Estos sistemas estarán acompañados de fuertes ráfagas de viento y lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas y sectores con drenajes comprometidos.

Los especialistas anticipan vientos localizados de entre 60 y 70 mph, mientras que los mayores picos pueden llegar a 80 mph.

Hay alerta por lluvias y fuertes ráfagas de viento en los próximos días.
Hay alerta por lluvias y fuertes ráfagas de viento en los próximos días.

La advertencia se extiende para viernes y sábado

Hacia final de la semana, se espera que continúen nuevas rondas de lluvias torrenciales en sectores del Medio Oeste y el Noreste.

Este sistema comenzará a desplazarse progresivamente hacia el sur, con condiciones peligrosas que luego pueden llegar hacia el valle de Ohio y el sureste del país durante el fin de semana.

El consejo siempre es seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante que deba conocerse.