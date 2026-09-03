El tiempo cambiará durante la jornada en Buenos Aires. Se esperan tormentas, lluvias y un marcado aumento de la nubosidad.

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Buenos Aires tendrá este jueves 3 de septiembre una jornada marcada por el avance de las lluvias y las tormentas, con los momentos de mayor inestabilidad previstos durante la tarde. El pronóstico contempla chubascos tormentosos, precipitaciones de hasta 2,7 milímetros en algunos períodos y ráfagas que pueden acercarse a los 30 kilómetros por hora , mientras la temperatura alcanzará los 29 °C en las horas centrales.

La mañana comenzará con condiciones relativamente tranquilas, cielo parcialmente nuboso y temperaturas que subirán rápidamente. A las 7:00 se prevén 20 °C y, hacia las 9:00, el termómetro podría llegar a 25 °C, acompañado por vientos del noreste de hasta 19 km/h.

¿A qué hora lloverá en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre?

El cambio más importante aparecerá después del mediodía. Para las 14:00 se pronostican chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, una probabilidad de precipitación del 60 % y unos 2 milímetros de lluvia. En ese momento, la temperatura rondaría los 28 °C y el viento soplaría desde el norte, con ráfagas de hasta 29 km/h.

La inestabilidad podría mantenerse durante la tarde. A las 17:00 todavía se esperan tormentas, aunque con una probabilidad de precipitación del 50 % y una temperatura cercana a los 23 °C. El viento cambiaría hacia el suroeste y tendría ráfagas de hasta 17 km/h.

¿Habrá tormentas fuertes en Buenos Aires hoy?

Sí. El pronóstico contempla actividad tormentosa durante la tarde, especialmente alrededor de las 14:00 y las 17:00. La previsión describe explícitamente chubascos tormentosos, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberían estar atentos a los cambios de las condiciones meteorológicas.

El escenario, además, no será idéntico durante toda la jornada: Buenos Aires pasará de un comienzo parcialmente nuboso a una tarde con mayor inestabilidad y posibilidad de tormentas.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la mañana?

Las primeras horas serán más tranquilas. A las 7:00 se esperan 20 °C con cielo parcialmente nuboso y viento del sur de entre 3 y 10 km/h. Una hora después, la temperatura subiría hasta los 23 °C, mientras que a las 9:00 alcanzaría los 25 °C, con presencia de nubes y claros.

Para las 11:00, el termómetro podría marcar 29 °C. En ese momento se prevé cielo parcialmente nuboso, viento moderado del noreste y ráfagas de hasta 30 km/h.

¿Cómo estará Buenos Aires durante la noche?

La lluvia no desaparecería por completo después de las tormentas vespertinas. A las 20:00 se prevé lluvia débil, con un 30 % de probabilidad de precipitación y aproximadamente 0,5 milímetros acumulados.

El panorama sería similar hacia el cierre del jueves. A las 23:00 continuarían las posibilidades de lluvia débil, con una temperatura cercana a los 20 °C y una probabilidad de precipitación del 30 %.