El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y el AMBA.

Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

La mayor inestabilidad llegará durante la noche y la madrugada, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser mayores de forma puntual.

Además, el ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de la temperatura tras las jornadas templadas.

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires: cuándo llegará el temporal

La etapa más complicada se espera en las primeras horas del jueves 3 de septiembre. Durante ese período podrían desarrollarse tormentas aisladas de intensidad variable, algunas de ellas localmente fuertes.

El SMN advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por descargas eléctricas frecuentes, abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas intensas y granizo localizado.

Uno de los principales factores de preocupación será la intensidad con la que podría caer el agua. El organismo prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podría ser mayor o menor en determinadas zonas.

Granizo, lluvias y ráfagas de hasta 70 km/h: qué zonas serán afectadas

El área bajo advertencia comprende distintos sectores de Buenos Aires y el AMBA, con posibilidad de tormentas que presenten períodos de fuerte actividad.

El escenario previsto incluye:

Lluvias intensas en períodos cortos.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Granizo localizado.

Actividad eléctrica frecuente.

Acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar ese valor puntualmente.

Después del paso del frente frío, el viento rotará al sur y las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente las últimas horas del jueves 3 de septiembre.

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h: el SMN anticipa un fuerte temporal en Buenos Aires y un brusco descenso de temperatura. Shutterstock / Composición Canva

Después de la tormenta llega un fuerte descenso de temperatura en Buenos Aires

El temporal será apenas el comienzo de un cambio mucho más marcado en el tiempo. Una vez que avance el frente frío, las temperaturas caerán de manera significativa en Buenos Aires.

Para el jueves se espera una jornada más fresca, con una máxima cercana a los 19 °C. El viernes continuará el descenso, con temperaturas que rondarán los 10 °C durante la mañana y difícilmente superarán los 17 °C durante la tarde.

El frío se intensificará todavía más durante el fin de semana. Para el sábado se anticipa una mínima de 8 °C, mientras que el domingo podría bajar hasta los 5 °C.