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Poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental se combinan en esta mezcla para eliminar marcas y manchas difíciles, así como para despegar suciedad incrustada.
Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental resulta ser una estrategia efectiva para mantener las superficies de vidrio relucientes, siendo particularmente adecuado para renovar las mamparas de la ducha.
¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con pasta de dientes?
La combinación mencionada presenta propiedades particularmente útiles para:
- Eliminar manchas y suciedad adheridas en vidrios
- Limpiar marcas de dedos y huellas
- Facilitar la remoción de residuos de grasa
- Proporcionar brillo
- Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal
Guía para preparar una pasta con bicarbonato de sodio y pasta dental
- Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio
- Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca
- Incorporar hasta tener una preparación homogénea
Cómo aprovechar la mezcla para limpiar vidrios eficazmente
Los procedimientos para maximizar el uso de esta mezcla son los siguientes:
- Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave
- Frotar el vidrio de forma circular
- Dejar actuar durante uno o dos minutos
- Retirar el excedente con un paño húmedo
- Secar la superficie con un paño de microfibra
Se recomienda siempre usar guantes y equipo de protección al limpiar y mantener la mezcla alejada del rostro.
Mezcla de bicarbonato y pasta dental para una limpieza efectiva
Mezclar bicarbonato y jugo de limón también es efectivo para limpiar vidrio. Este método natural desinfecta y deja un aroma fresco en los espacios.
Además, el bicarbonato puede eliminar olores en el hogar. Además, colocar un recipiente con él en la nevera neutraliza olores indeseados.