Poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental se combinan en esta mezcla para eliminar marcas y manchas difíciles, así como para despegar suciedad incrustada.

Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental resulta ser una estrategia efectiva para mantener las superficies de vidrio relucientes, siendo particularmente adecuado para renovar las mamparas de la ducha.

Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: Shutterstock

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con pasta de dientes?

La combinación mencionada presenta propiedades particularmente útiles para:

Eliminar manchas y suciedad adheridas en vidrios

adheridas en vidrios Limpiar marcas de dedos y huellas

Facilitar la remoción de residuos de grasa

Proporcionar brillo

Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal

Guía para preparar una pasta con bicarbonato de sodio y pasta dental

Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio

Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Incorporar hasta tener una preparación homogénea

Cómo aprovechar la mezcla para limpiar vidrios eficazmente

Los procedimientos para maximizar el uso de esta mezcla son los siguientes:

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave

Frotar el vidrio de forma circular

Dejar actuar durante uno o dos minutos

Retirar el excedente con un paño húmedo

Secar la superficie con un paño de microfibra

Se recomienda siempre usar guantes y equipo de protección al limpiar y mantener la mezcla alejada del rostro.

Mezcla de bicarbonato y pasta dental para una limpieza efectiva

Mezclar bicarbonato y jugo de limón también es efectivo para limpiar vidrio. Este método natural desinfecta y deja un aroma fresco en los espacios.

Además, el bicarbonato puede eliminar olores en el hogar. Además, colocar un recipiente con él en la nevera neutraliza olores indeseados.