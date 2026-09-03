Se aproxima la tormenta del año el jueves 3: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El tiempo cambiará de manera marcada este jueves 3 de septiembre en el centro del país y un período de tormentas y lluvias afectará a la Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

La jornada estará marcada por un cielo mayormente cubierto y el avance de áreas de inestabilidad que podrían dejar precipitaciones de variada intensidad. El escenario también contempla la posibilidad de tormentas fuertes y actividad eléctrica, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

Cómo estará el tiempo en CABA y La Plata

En la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, las condiciones serán inestables durante buena parte del jueves, con lluvias y tormentas que podrían presentarse en distintos momentos de la jornada.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

El fenómeno podría estar acompañado por ráfagas de viento, abundantes precipitaciones en períodos cortos y ocasional caída de granizo, dependiendo de la evolución de las tormentas.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en las condiciones meteorológicas .

Por su parte, el organismo cuenta con un Sistema de Alerta Temprana que clasifica los fenómenos según su potencial de riesgo.

Cuándo se irían las lluvias

Aunque las tormentas podrían mantenerse durante gran parte del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las precipitaciones tenderían a retirarse hacia la tarde, dando paso progresivamente a una mejora de las condiciones.

De todos modos, durante las primeras horas de la jornada será importante prestar atención a la evolución de las tormentas en CABA, La Plata y el resto del área metropolitana.