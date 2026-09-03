Hervir huevos se considera una de las preparaciones más elementales; sin embargo, algunos trucos podrían asistir en la consecución de un resultado óptimo.

Un consejo es agregar un poco de jugo de limón al agua de cocción antes de encender el fuego.

A través de este método sencillo, es posible obtener una cocción más cuidada y un resultado final superior.

Qué utilidad tiene añadir unas gotas de limón al cocer los huevos

El limón, aunque no busca alterar el sabor del huevo, desempeña un papel significativo debido a su acidez. Si ocurre una rotura en la cáscara durante el proceso de cocción, el ácido promueve una coagulación más expedita de la clara, lo cual contribuye a que esta se mantenga más contenida y no se disperse en exceso en el agua.

Asimismo, se reconoce otro beneficio asociado a este método: el pelado posterior. Tras cocinar los huevos, someterlos a un enfriamiento veloz en agua fría o con hielo puede facilitar la separación de la cáscara, haciendo más sencillo este procedimiento.

Es importante evitar que los huevos se pongan en mal estado. Shutterstock

Pasos para hervir huevos con limón y conseguir la textura perfecta

El procedimiento resulta ser sumamente sencillo y no requiere alterar la preparación habitual:

Coloque los huevos en una olla y cúbrelos completamente con agua fría. Adicione una cucharada de jugo de limón por cada litro de agua. Asimismo, puede utilizar el jugo de medio limón. Coloque la olla sobre la hornalla y espere hasta que el agua alcance el punto de hervor. Cuando inicie el hervor, cocine los huevos durante 9 a 12 minutos, en función de qué tan cocida desee la yema. Una vez transcurrido el tiempo, retírelos y colóquelos de manera inmediata en un recipiente con agua bien fría o hielo. Permita que se enfríen antes de proceder a pelarlos.

Consejos para hervir huevos sin que se rompan

El limón no es el único recurso que puede mejorar la cocción. También existen recomendaciones sencillas que evitan que los huevos se rompan o resulten difíciles de pelar.

Evitá un hervor demasiado fuerte: el movimiento del agua puede causar que los huevos se golpeen contra la olla y la cáscara termine quebrándose.

el movimiento del agua puede causar que los huevos se golpeen contra la olla y la cáscara termine quebrándose. No sobrecargues la olla: dejá suficiente espacio para que los huevos permanezcan acomodados y no choquen constantemente entre sí.

dejá suficiente espacio para que los huevos permanezcan acomodados y no choquen constantemente entre sí. Enfriá los huevos rápidamente: colocarlos en agua fría o con hielo luego de la cocción ayuda a detener el calor residual y puede facilitar el pelado.

colocarlos en agua fría o con hielo luego de la cocción ayuda a detener el calor residual y puede facilitar el pelado. Manipulalos con cuidado: especialmente si los huevos están recién sacados de la heladera, ya que un cambio brusco de temperatura puede favorecer que la cáscara se agriete.

Consejos para cocinar huevos duros perfectos y sabrosos

Consejos adicionales incluyen usar huevos a temperatura ambiente para evitar fracturas. También, probar pequeños pinchazos en la cáscara previene que se agrieten al hervir. Además, experimentar con hierbas aromáticas en el agua de cocción puede añadir un ligero sabor. Esta técnica también puede mejorar la presentación de los huevos al servir.