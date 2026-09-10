Las lluvias serán a partir del jueves.

Las condiciones climáticas en Argentina volverán a presentar un escenario complejo con la proximidad de un nuevo frente de tormentas para este jueves 10 de septiembre.

Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional , se encuentra vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por la llegada de fuertes tormentas, acompañadas de granizo y ráfagas de viento en la provincia de Misiones.

En tanto, las lluvias podrían extenderse hacía el fin de semana, ocasionando dificultades en el desarrollo de las actividades cotidianas.

Qué zonas están en alerta por la tormenta

El SMN indicó que la alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas y lluvias intensas se encuentra vigente en las siguientes localidades de la provincia de Misiones:

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

Candelaria

Posadas

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Las lluvias podrían extenderse durante el fin de semana.

Qué fenómenos se esperan durante el diluvio

El área bajo alerta amarilla será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de ráfagas intensas, caída aislada de granizo y abundante precipitación en cortos períodos .

Según el SMN, se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían superar esos registros de manera puntual.

Se esperan 72 horas de tormentas en Misiones

Los registros del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para Posadas, la capital de Misiones, indicaron que la tormenta no será un fenómeno pasajero y que las precipitaciones se extenderán desde el jueves 10 de septiembre hasta el sábado 12 .

En este sentido, se registrarán lluvias intensas y tormentas eléctricas con ráfagas de viento y granizo a lo largo de tres días. Por su parte, esto traerá un marcado descenso en las temperaturas y las condiciones mejorarían para el inicio de la semana siguiente.

Asimismo, se recomienda seguir de cerca las recomendaciones del SMN para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda poner en riesgo la salud.