La Ley de Tránsito puede suspender la licencia a quienes pasen el semáforo en rojo.

Pasar un semáforo en rojo es una de las infracciones más peligrosas al volante y puede generar importantes sanciones para los conductores. Sin embargo, las consecuencias pueden ser todavía mayores cuando la falta se suma a otras infracciones y existe reincidencia.

La normativa de tránsito establece distintas penalidades según la gravedad de la conducta y los antecedentes del conductor. Entre ellas se encuentran las multas y, en determinados casos, la suspensión o inhabilitación para conducir.

¿Qué pasa si un conductor pasa el semáforo en rojo?

No respetar la luz roja del semáforo constituye una infracción de tránsito y puede derivar en una multa y otras sanciones previstas por la legislación vigente.

La gravedad de la situación aumenta cuando el conductor acumula otras faltas. En esos casos, las autoridades pueden considerar los antecedentes y aplicar medidas más severas cuando corresponda.

La normativa nacional contempla mecanismos vinculados con la reincidencia y establece consecuencias específicas para quienes vuelven a cometer infracciones graves.

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¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir?

La suspensión o inhabilitación no se produce simplemente por cometer una única infracción de tránsito. Para determinar una sanción de este tipo se tienen en cuenta la conducta cometida, los antecedentes del conductor y el régimen de sanciones correspondiente.

En este punto entra en juego el Sistema Unificado de Puntaje para las Licencias de Conducir (scoring). Cada conductor comienza con una determinada cantidad de puntos y las infracciones de tránsito pueden generar un descuento de acuerdo con su gravedad.

Cuando un conductor acumula faltas y pierde todos los puntos disponibles, puede quedar inhabilitado para conducir durante un período determinado. La duración de la sanción depende de la cantidad de veces que haya llegado a cero y de las condiciones previstas por el sistema.

Por eso, un conductor que pasa un semáforo en rojo y además acumula otras infracciones puede enfrentar consecuencias más severas, especialmente si esas faltas provocan una reducción significativa de su puntaje.

El objetivo del scoring es que las infracciones reiteradas no queden únicamente en una multa económica, sino que también puedan afectar la posibilidad de seguir conduciendo.