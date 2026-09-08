Se viene el diluvio histórico del año: fuertes tormentas, ráfagas de vientos superiores a los 90 km/h y lluvias intensas en Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por el avance de un importante sistema de inestabilidad que afectará de manera directa a la región del Noreste argentino a partir del miércoles 9 de septiembre.

Tras el inicio de la semana con temperaturas templadas y tiempo estable, las condiciones meteorológicas sufrirán un marcado deterioro en Corrientes, Misiones y Formosa, dando paso a un frente de tormentas de variada intensidad con precipitaciones continuas y ráfagas de viento.

El fenómeno se extenderá de forma persistente hasta el fin de semana, provocando un posterior descenso en las marcas térmicas en toda la franja provincial del Litoral.

Cómo impactará el temporal en cada provincia de la región

La evolución del sistema de mal tiempo mostrará características particulares según la ubicación geográfica dentro del área de cobertura :

Misiones: de lluvias templadas a temporal eléctrico

En la provincia de Misiones, con epicentro en la ciudad de Posadas, las primeras lluvias aisladas se registrarán hacia la tarde del miércoles 9 (10% a 40% de probabilidad) con una temperatura de entre 15 °C y 24 °C.

Las tormentas eléctricas cobrarán fuerza durante el jueves 10, alcanzando una temperatura máxima de 30 °C, mientras que el viernes 11 persistirán las precipitaciones acompañadas por ráfagas de viento del sector sur de entre 42 km/h y 50 km/h.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Formosa: lluvias propensas por 72 horas seguidas

En la provincia de Formosa, las precipitaciones comenzarán durante la tarde del miércoles 9 con marcas entre 15 °C y 25 °C.

Las tormentas se intensificarán entre el jueves 10 y el viernes 11, con un pico térmico de 30 °C y probabilidades de lluvia de hasta el 70%.

Asimismo, hacia el sábado 12 se aguarda un marcado descenso de la temperatura con una mínima de 15 °C y ráfagas del sector norte de entre 51 km/h y 59 km/h .

Corrientes: primero nubosidad, luego tormentas

En la provincia de Corrientes, la jornada del miércoles 9 transitará con nubosidad en aumento y temperaturas de entre 13 °C y 24 °C.

El desarrollo de tormentas eléctricas llegará durante la tarde del jueves 10 y se consolidará el viernes 11 con probabilidades de precipitación de hasta 70% y ráfagas de 42 km/h a 50 km/h.

Durante el sábado 12 se mantendrán las lluvias con temperaturas frescas de entre 14 °C de mínima y máxima, junto a vientos fuertes de hasta 59 km/h.

El ingreso del frente frío y el marcado descenso térmico hacia el fin de semana

El paso de las tormentas provocará la rotación de los vientos y la llegada de una masa de aire más fría que afectará a todo el territorio del NEA durante el sábado 12 y el domingo 13.

Las temperaturas máximas no superarán los 15 °C o 16 °C en las tres provincias, marcando el fin de las jornadas calurosas y húmedas de mediados de semana.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población extremar las precauciones en la vía pública, evitar refugiarse debajo de árboles o postes de luz durante la tormenta eléctrica y asegurar los objetos que puedan desvolarse por la acción de las ráfagas.