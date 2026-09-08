Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este lunes 7 de septiembre: granizo y nieve con récord de bajas temperaturas.

La provincia de Santa Fe tendrá una semana con abruptos cambios en las condiciones meteorológicas. El comienzo estará dominado por el frío y las bajas temperaturas, mientras que desde el martes se espera un gradual ascenso térmico.

El panorama volverá a complicarse hacia la segunda mitad de la semana, con lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, además de ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el tiempo en Santa Fe durante esta semana?

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT Santa Fe, durante las primeras horas del martes continuará el ambiente frío, con temperaturas bajas en buena parte del territorio provincial.

Además, no se descarta la presencia de heladas en distintos sectores del centro y sur de Santa Fe.

A partir del martes, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse de manera progresiva y alcanzarán sus valores más elevados hacia el jueves.

Las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 23 °C y 27 °C, dependiendo de la zona de la provincia.

Lluvias y tormentas: cuándo vuelve la inestabilidad

Mientras las temperaturas suban, el tiempo comenzará a volverse más inestable. Según el informe meteorológico, los primeros cambios podrían advertirse desde el miércoles.

El período de mayor atención será entre el jueves y el viernes, cuando podrían registrarse lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en diferentes sectores de la provincia.

Los acumulados previstos se ubican, en general, entre 3 y 10 milímetros, aunque el organismo advierte que podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

La inestabilidad podría extenderse durante el próximo fin de semana, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones.

Viento fuerte en Santa Fe: las ráfagas superarán los 50 km/h

Otro de los factores que habrá que seguir durante los próximos días será el viento.

El pronóstico indica que durante el jueves se producirá una rotación hacia el sector sudeste, mientras que el viernes volverá a cambiar hacia los cuadrantes sudoeste y sur.

En ese contexto, podrían registrarse ráfagas superiores a los 50 km/h, una situación que incluso podría mantenerse durante el sábado y parte del domingo.

Por este motivo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a cualquier aviso que pueda emitirse durante los próximos días.