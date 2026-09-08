Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán la provincia de Buenos Aires.

Un frente de severa inestabilidad afectará de lleno a la provincia de Corrientes, desencadenando un período crítico de mal tiempo con alerta roja a partir del jueves 10 de septiembre.

Tras una primera mitad de semana con temperaturas templadas y condiciones relativamente estables, el ingreso de una masa de aire húmedo e inestable provocará el desarrollo de tormentas de fuerte intensidad, acompañadas por precipitación abundante en cortos períodos y la posibilidad de caída de granizo.

Las autoridades y los organismos de emergencias instan a la población a tomar precauciones extremas en la vía pública y resguardar bienes ante el avance del fenómeno.

La progresión del temporal y los días con mayor impacto en la provincia

El reporte meteorológico detalla la evolución del sistema de tormentas durante el transcurso de la semana:

Durante el miércoles 9 de septiembre, el día transcurrirá con cielo nublado y marcas térmicas de entre 13 °C de mínima y 24 °C de máxima, manteniendo baja probabilidad de precipitaciones aisladas.

La situación se agravará sensiblemente hacia el jueves 10, jornada en la que se activarán tormentas eléctricas severas durante la tarde y la noche (10% a 40% de probabilidad inicial que se incrementará por la noche), alcanzando una temperatura máxima de 27 °C.

El viernes 11 continuará el escenario de lluvias intensas y actividad eléctrica, con probabilidades de precipitación acumulada de entre 40% y 70%.

Asimismo, se prevé la presencia de ráfagas de viento del sector sur con velocidades sostenidas de entre 42 km/h y 50 km/h, manteniendo un ambiente cálido con máximas de 25 °C.

Lluvias continuas y marcado descenso térmico para el fin de semana

El paso de la masa de aire inestable provocará un cambio persistente en la circulación del viento hacia el sector norte durante el sábado 12 de septiembre, manteniendo las condiciones de mal tiempo con lluvias continuas.