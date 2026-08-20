El viernes 21 de agosto estará marcado por fuertes ráfagas de viento durante la madrugada y la mañana en distintos sectores del noreste argentino. Misiones, Corrientes y Entre Ríos tendrán que afrontar una jornada con condiciones meteorológicas cambiantes, luego del temporal que afectará a la región durante los días previos.

Misiones: fuertes vientos durante las primeras horas del viernes

En Misiones, el tiempo comenzará a mejorar durante el viernes después de las lluvias y tormentas de los días anteriores. Sin embargo, el cambio de condiciones estará acompañado por vientos del sur y sudeste, que se harán sentir especialmente durante las primeras horas de la madrugada.

En la provincia se espera una jornada más estable, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones significativas. El ingreso de aire más fresco provocará además un descenso de las temperaturas respecto de los días previos.

Según los pronósticos disponibles, el viento será uno de los principales protagonistas durante la madrugada y la mañana, antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse durante el resto de la jornada.

Misiones: fuertes vientos durante las primeras horas del viernes. ChatGPT

Corrientes: ráfagas y descenso de temperatura

En Corrientes, el viernes también estará marcado por el viento durante las primeras horas del día. Las ráfagas aparecerán luego de las condiciones inestables que afectarán a la provincia durante el jueves.

El cambio de masa de aire favorecerá un ambiente más fresco y una progresiva mejora del tiempo. Si bien las precipitaciones perderán protagonismo, el viento podrá generar momentos de mayor intensidad durante la madrugada y la mañana.

La provincia viene atravesando una semana con marcada inestabilidad, con lluvias y tormentas que también alcanzaron distintas localidades correntinas. El viernes, en cambio, el escenario tenderá a ser más estable.

Corrientes: ráfagas y descenso de temperatura. Montaje EC

Entre Ríos: viento fuerte durante la madrugada y la mañana

En Entre Ríos, las primeras horas del viernes serán las más importantes para seguir la evolución del viento. Las ráfagas podrían sentirse durante la madrugada y extenderse hacia la mañana, en el marco del cambio de las condiciones meteorológicas.

La provincia también llegará al viernes después de una jornada de mayor inestabilidad, con lluvias, tormentas y posibles ráfagas. Para el nuevo día se espera una progresiva disminución de las precipitaciones y el avance de condiciones más estables.

El viento será, por lo tanto, uno de los principales factores meteorológicos a tener en cuenta para quienes deban circular durante las primeras horas del día.

El viernes 21 cambia el tiempo en el noreste argentino

El viernes marcará un cambio importante en las condiciones meteorológicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Después de las lluvias y tormentas de los días anteriores, el ingreso de aire más fresco favorecerá una mejora general del tiempo.

Sin embargo, el cambio no será inmediato: durante la madrugada y la mañana todavía se sentirán vientos y ráfagas, especialmente en distintos sectores del noreste.

Por eso, aunque el viernes tendrá un panorama más estable que el de las jornadas previas, será importante prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y a las eventuales alertas meteorológicas.