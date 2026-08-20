Las condiciones climáticas previstas para este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó un cambio en las condiciones meteorológicas de Colombia para los próximos días, con un incremento progresivo de las precipitaciones entre el jueves y el viernes.

El panorama comenzó a cambiar con el avance de la onda tropical número 38, que favorecerá un aumento de las precipitaciones especialmente desde este jueves.

Las condiciones climáticas previstas para este jueves. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas son las zonas donde más lloverá este jueves 20 de agosto

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, el tránsito de la onda tropical número 38 provocará un incremento de las lluvias frente al miércoles, principalmente en sectores del norte y oriente de las regiones Caribe y Andina.

Las precipitaciones más fuertes podrían registrarse en:

La Guajira

Magdalena

Cesar

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Santander

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

El sistema meteorológico también favorecerá la presencia de lluvias en sectores de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada, Meta, Casanare y Arauca.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El avance de la onda tropical número 38 también aumentará la probabilidad de vientos fuertes en La Guajira y en los piedemontes llanero y amazónico, por lo que estas zonas deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante la jornada.

En el occidente del mar Caribe colombiano, además, podrían presentarse vientos de hasta 37 kilómetros por hora, acompañados de un oleaje que podría alcanzar los 3 metros de altura.

El comportamiento de las lluvias forma parte de un cambio progresivo en las condiciones atmosféricas del país. Después de una disminución de las precipitaciones durante el martes, se espera que estas vuelvan a aumentar entre el miércoles y el viernes, con especial incidencia de la onda tropical número 38 desde este jueves.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Las condiciones climáticas previstas para este jueves. Fuente: Shutterstock Judson Castro

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este jueves, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: