La economía argentina transita un delgado equilibrio entre el enfriamiento y la resistencia de algunos sectores. Según el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice Líder (ILCIF) —indicador clave para anticipar cambios de ciclo— retrocedió un 0,72% en julio, acumulando una caída interanual del 3,29%.

Sin embargo, el dato más esperado por los despachos oficiales y el mercado financiero dejó una sensación agridulce: la probabilidad de recesión (técnicamente, la probabilidad de salir de la fase expansiva) se ubicó en el 81%. Si bien la cifra representa el nivel más bajo en lo que va del año, todavía permanece en una zona de “alerta roja”, lejos del umbral de tranquilidad para los inversores.

Martín González Rozada, investigador del CIF de la UTDT , explicó que la serie desestacionalizada del índice continúa mostrando signos de debilidad. “El Índice Líder cae 0,72% en julio y la serie tendencia-ciclo cae 0.16%”, señaló el economista, marcando que la trayectoria de mediano plazo todavía no logra torcer el rumbo negativo.

En la comparación contra el año pasado, la contracción es aún más evidente: el indicador decrece un 3,29% respecto a julio de 2025 en su serie desestacionalizada y un 2,24% en la medición de tendencia-ciclo.

Una economía “cincuenta y cincuenta”

El informe arroja luz sobre la heterogeneidad de la actividad a través del Índice de Difusión (IDCIF), que se situó exactamente en el 50%. Este indicador revela que la mitad de las series que componen el Índice Líder todavía logran mostrar variaciones positivas significativas, mientras que la otra mitad ya entró en terreno contractivo.

Esta paridad es la que explica que, aunque el riesgo de recesión sea sumamente alto (81%), no haya escalado al 90% o niveles superiores vistos en meses previos. Hay sectores que todavía “aguantan” el ritmo, aunque el margen de maniobra se achica.

El espejo de la actividad real

El informe de la Di Tella también cruzó estos datos con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Con cifras procesadas hasta mayo de 2026, la serie de referencia ya mostraba una caída del 0,05%.

Para los analistas, el hecho de que el Índice Líder (que anticipa lo que pasará en 3 a 6 meses) siga en rojo sugiere que los datos oficiales de actividad de los próximos meses difícilmente muestren una recuperación en forma de “V”.