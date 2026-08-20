Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

Misiones atravesará un periodo de inestabilidad en las condiciones climáticas y un cambio brusco del tiempo. El pronóstico anticipa una jornada marcada por lluvias con granizo y tormentas en distintas localidades de la provincia

Llega un temporal a Misiones cómo estará el clima este 20 de agosto localidad por localidad

Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detallan una jornada marcada por vientos y lluvias:

Posadas: la ciudad capital atravesará por una jornada de lluvias con mínimas de 12° y máximas de 16°. El cielo estará nublado con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Apóstoles : el sur de la provincia sufrirá lluvias durante la tarde y noche con mínimas de 12°.

Oberá : la actividad eléctrica se hará presente con hasta 15 milímetros de lluvias y una sensación térmica de entre 12°y 16°.

Puero Iguazú: el norte de la provincia recibirá la parte más fuerte del temporal con ráfagas y lluvias.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires para el jueves 20 estará marcado por la presencia de nubes y máximas de 17° con mínimas de 14°.

Para el viernes no hay probabilidad de lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 7° y 13°.

El fin de semana estará marcado por mínimas de 4° sin pronóstico de lluvias y el cielo despejado.