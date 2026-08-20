En esta noticia
México enfrentará hoy jueves 20 de agosto una jornada marcada por lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pidió extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones.
Las condiciones más adversas del clima hoy en México se concentrarán en el occidente y centro de México, aunque también se esperan precipitaciones en buena parte del territorio nacional.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas y muy fuertes este jueves?
De acuerdo con el pronóstico del SMN, Jalisco se encuentra entre las entidades con mayor riesgo, ya que se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, especialmente en la región oeste.
También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Colima.
- Michoacán, principalmente en el oeste.
- Guerrero, en regiones del centro y oeste.
Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros en Sonora (este), Nayarit, Guanajuato (sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sureste) y Oaxaca (oeste).
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.
El punto de quiebre de las 19 h: tormentas eléctricas para el regreso a casa en CDMX
En la Ciudad de México, el cambio más importante del tiempo se espera durante la tarde y noche. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que habrá un incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.
El escenario cobra especial relevancia alrededor de las 19:00 horas, cuando se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas, descenso de temperatura y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.
A esa hora, la temperatura podría ubicarse alrededor de los 18 °C, después de alcanzar una máxima de entre 24 y 26 °C durante el día. El momento coincide además con el horario de mayor movilidad vespertina, por lo que las precipitaciones podrían complicar el regreso a casa.
El SMN advierte que las lluvias en la capital y en el norte y oeste del Estado de México podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de iniciar los traslados.
En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de entre 8 y 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
¿En qué otros estados habrá chubascos y lluvias?
El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones de distinta intensidad en prácticamente todo el país.
Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
Mientras que se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.
La presencia de tormentas también podría incrementar temporalmente la intensidad del viento y reducir la visibilidad en carretera.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las tormentas?
Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades pidieron a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Limpiar coladeras y desagües para evitar que la basura y las hojas provoquen taponamientos.
- No cruzar calles inundadas, ya sea a pie o en automóvil, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.
- Resguardarse durante las tormentas eléctricas y evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles.
- Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos.
- Mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua, el SMN y las autoridades de Protección Civil.
Las autoridades recuerdan que la intensidad de una tormenta puede cambiar rápidamente, por lo que es importante consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir y durante los traslados.
Así estará el tiempo en el Valle de México
Durante la mañana tuvo cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma. En las zonas altas del Estado de México el ambiente será frío.
Por la tarde aumentará la nubosidad y se espera un ambiente cálido, seguido de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el norte y oeste del Estado de México.
En la capital, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C. El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 30 a 50 km/h.
El escenario meteorológico de este jueves obliga a mantener especial atención durante la tarde y noche, principalmente en las zonas donde las lluvias puedan provocar inundaciones, granizo y complicaciones para la movilidad.