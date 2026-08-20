Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

México enfrentará hoy jueves 20 de agosto una jornada marcada por lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pidió extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Las condiciones más adversas del clima hoy en México se concentrarán en el occidente y centro de México, aunque también se esperan precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

¿Cuándo va a llover en México? Gobierno de México

¿Qué estados tendrán lluvias intensas y muy fuertes este jueves?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Jalisco se encuentra entre las entidades con mayor riesgo, ya que se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, especialmente en la región oeste.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Colima.

Michoacán, principalmente en el oeste.

Guerrero, en regiones del centro y oeste.

Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros en Sonora (este), Nayarit, Guanajuato (sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sureste) y Oaxaca (oeste).

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

Atención

El punto de quiebre de las 19 h: tormentas eléctricas para el regreso a casa en CDMX

En la Ciudad de México, el cambio más importante del tiempo se espera durante la tarde y noche. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que habrá un incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

El escenario cobra especial relevancia alrededor de las 19:00 horas, cuando se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas, descenso de temperatura y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.

A esa hora, la temperatura podría ubicarse alrededor de los 18 °C, después de alcanzar una máxima de entre 24 y 26 °C durante el día. El momento coincide además con el horario de mayor movilidad vespertina, por lo que las precipitaciones podrían complicar el regreso a casa.

El SMN advierte que las lluvias en la capital y en el norte y oeste del Estado de México podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de iniciar los traslados.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de entre 8 y 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA) Gemini.

¿En qué otros estados habrá chubascos y lluvias?

El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones de distinta intensidad en prácticamente todo el país.

Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Mientras que se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.

La presencia de tormentas también podría incrementar temporalmente la intensidad del viento y reducir la visibilidad en carretera.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las tormentas?

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades pidieron a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Limpiar coladeras y desagües para evitar que la basura y las hojas provoquen taponamientos.

No cruzar calles inundadas , ya sea a pie o en automóvil, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

Resguardarse durante las tormentas eléctricas y evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles.

Conducir con precaución , reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos.

Mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua, el SMN y las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades recuerdan que la intensidad de una tormenta puede cambiar rápidamente, por lo que es importante consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir y durante los traslados.

Atención ocn el clima de hoy 20 de agosto. Conagua

Así estará el tiempo en el Valle de México

Durante la mañana tuvo cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma. En las zonas altas del Estado de México el ambiente será frío.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se espera un ambiente cálido, seguido de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el norte y oeste del Estado de México.

En la capital, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C. El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 30 a 50 km/h.

El escenario meteorológico de este jueves obliga a mantener especial atención durante la tarde y noche, principalmente en las zonas donde las lluvias puedan provocar inundaciones, granizo y complicaciones para la movilidad.