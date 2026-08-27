La temporada de frentes fríos 2026-2027 en México se aproxima y podría estar acompañada por cambios importantes en las condiciones meteorológicas debido a la presencia del fenómeno de El Niño. Se prevé que durante los próximos meses aumenten los episodios de lluvias, tormentas y otros fenómenos propios del invierno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el periodo de frentes fríos se extenderá durante aproximadamente nueve meses, desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027 . Por este motivo, resulta importante conocer cuándo comenzará la temporada, cuáles serán las regiones más expuestas y qué temperaturas podrían registrarse.

Llega un frente frío con heladas extremas y tormentas eléctricas: estas son las zonas afectadas

¿Cuándo comienza la temporada de frentes fríos en México?

Los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN señalan que la temporada comenzará en septiembre de 2026 y continuará hasta mayo del año siguiente.

A este escenario se suma la influencia de El Niño, fenómeno que ya está presente y que podría alcanzar su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Para el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027 existe una probabilidad del 63% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte. Este fenómeno puede modificar los patrones habituales de lluvia y temperatura en distintas regiones del país.

Estados mexicanos bajo alerta por frente frío

Los primeros sistemas de la temporada suelen ingresar por el norte y noroeste de México, por lo que los estados que podrían registrar mayores efectos son:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

En estas entidades podrían presentarse descensos de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias.

Sin embargo, los sistemas de septiembre por lo general son menos intensos que los que llegan durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando pueden ingresar masas de aire polar o ártico capaces de generar temperaturas bajo cero, heladas y nevadas, principalmente en zonas montañosas.

Temperaturas estimadas para 2026-2027

Durante los meses más fríos, las regiones del norte y las zonas elevadas podrían registrar temperaturas de entre 0 y 5 grados, además de condiciones favorables para la formación de heladas y nevadas en áreas serranas.

En el centro del país, los termómetros podrían ubicarse entre 2 y 8 grados Celsius durante los episodios más fríos.

Algunas entidades pueden experimentar descensos todavía más marcados. Durango, por ejemplo, registró temperaturas de hasta -21.5 grados en temporadas anteriores.