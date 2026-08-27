Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán

Un escenario meteorológico de severa inestabilidad afectará de forma directa a los estados mexicanos de Sinaloa, Jalisco y Yucatán durante las próximas 48 horas, abarcando las jornadas de este jueves 27 y viernes 28 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la combinación del monzón mexicano en el noroeste y el avance de la onda tropical número 32 en el sur y sureste del país provocará precipitaciones puntuales muy fuertes, intensas rachas de viento y potencial caída de granizo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, se esperan acumulados de lluvia de 50 a 75 mm en sectores clave de estas tres entidades. La magnitud de las tormentas podría ocasionar un rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en áreas de menor altitud.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima en Sinaloa, Jalisco y Yucatán este jueves 27?

Durante este jueves 27 de agosto, el temporal impactará de manera generalizada a las tres regiones. Los acumulados más severos (50 a 75 mm) y sus efectos se distribuirán de la siguiente manera:

Sinaloa : precipitaciones puntuales muy fuertes concentradas en la zona centro, acompañadas de rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Jalisco : tormentas intensas en el suroeste del estado, ráfagas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en su franja costera.

Yucatán: lluvias muy fuertes en el norte y este de la entidad, con viento constante de 40 a 60 km/h y actividad eléctrica.

Junto a los acumulados de agua, la masa de inestabilidad mantendrá un ambiente proclive a la caída de granizo en sectores del occidente y el noroeste.

¿Qué fenómenos climáticos se esperan para la jornada del viernes 28 de agosto en cada región?

El viernes 28 de agosto, la onda tropical número 32 se desplazará hacia el suroeste de Jalisco antes de alejarse gradualmente. No obstante, mantendrá el riesgo de tormentas puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el sur, oeste y suroeste del territorio jalisciense, así como en el norte y centro de Sinaloa.

Por su parte, Yucatán experimentará un ligero cambio en la dinámica meteorológica: las lluvias darán paso a intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, aunque persistirán las ráfagas de viento de entre 40 y 60 km/h. En las costas de Jalisco, el oleaje se incrementará significativamente, alcanzando alturas de 1.5 a 2.5 metros.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán SMN

Continúa la alerta por calor extremo en medio del temporal

A pesar del frente de tormentas y la presencia de granizo, el ambiente caluroso continuará predominando sobre las tres entidades debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera:

Sinaloa (norte) : registrará los valores más extremos del reporte, alcanzando temperaturas máximas de 40 a 45 °C.

Jalisco y Yucatán: mantendrán marcas térmicas elevadas que oscilarán entre los 35 y 40 °C.

Estas condiciones generarán un ambiente de elevada sensación térmica de bochorno antes y después de la llegada de las tormentas.

¿Cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana?

El reporte extendido señala que para el sábado 29 de agosto la inestabilidad se intensificará aún más en la región del noroeste.

Sinaloa registrará lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el norte y centro del estado, acompañadas de oleaje de 2.0 a 3.0 metros en Jalisco y vientos sostenidos con ráfagas de hasta 60 km/h.