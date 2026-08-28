El viernes 28 de agosto, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas. La temperatura máxima será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

Para el regreso a casa, las lluvias podrían continuar durante las próximas horas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó precipitaciones de intensidad débil a moderada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, además de actividad eléctrica en Tlalpan. El organismo advirtió que las lluvias podrían prolongarse y estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Lluvias: chubascos de 5 a 25 mm.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Actividad eléctrica: posible durante las precipitaciones.

Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Alcaldías con lluvias reportadas: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Viernes 28 de agosto de 2026. CONAGUA

¿Cómo será el clima el sábado 29 de agosto?

El aviso del SMN proporcionado corresponde al viernes 28 de agosto y no contiene un pronóstico específico para el sábado 29, por lo que no es posible confirmar con esta fuente que habrá otras 24 horas de lluvias o un “diluvio universal”. Lo que sí establece el organismo es que las condiciones de inestabilidad y el desplazamiento de las ondas tropicales 32 y 33 están generando precipitaciones en distintas regiones del país.

Para este viernes, las zonas con precipitaciones más importantes incluyen:

Guerrero: lluvias de 75 a 150 mm.

Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán: lluvias de 50 a 75 mm.

Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias en México. CONAGUA

¿Qué pasará el domingo 30 de agosto?

El documento proporcionado tampoco presenta un pronóstico para el domingo 30 de agosto, por lo que no se puede confirmar con este reporte un periodo de 48 horas continuas de lluvias ni una tormenta histórica para las principales ciudades del país.

El SMN sí advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones. También señala que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En otras palabras, el escenario meteorológico es de lluvias y tormentas en varias entidades, pero el reporte oficial disponible no respalda literalmente la afirmación de un “diluvio universal histórico” durante 48 horas.