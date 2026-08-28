Un nuevo sistema meteorológico aumentará el riesgo de tiempo severo este fin de semana en diferentes regiones de Estados Unidos.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas este sábado y domingo podrían registrarse tormentas intensas, lluvias torrenciales, granizo, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento.

Sábado con riesgo de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento dañinas

Durante el sábado, un nuevo sistema procedente del Pacífico comenzará a desplazarse hacia el este y aumentará el riesgo severo desde el norte de Utah hasta diferentes sectores de las Dakotas.

Entre los principales fenómenos que podrían registrarse se encuentran

Tormentas eléctricas

Granizo

Ráfagas de viento dañinas, que podrían alcanzar los 137 km/h

Lluvias fuertes

Inundaciones localizadas

Las precipitaciones intensas en cortos períodos pueden generar acumulaciones rápidas de agua y problemas en calles, carreteras y otras zonas, por lo que es fundamental circular con suma precaución.

Hay alerta por tormentas para este fin de semana. Shutterstock

Alerta por más tormentas para este domingo

El domingo un nuevo sistema avanzará hacia el sur a través del este de Canadá y Nueva Inglaterra.

Este sistema podría provocar la formación de una línea de tormentas acompañadas por lluvias torrenciales y peligrosas ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 55 y 65 mph, es decir, aproximadamente entre 89 y 105 km/h, con capacidad para provocar daños localizados y generar complicaciones.