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Un nuevo sistema meteorológico aumentará el riesgo de tiempo severo este fin de semana en diferentes regiones de Estados Unidos.
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas este sábado y domingo podrían registrarse tormentas intensas, lluvias torrenciales, granizo, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento.
Sábado con riesgo de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento dañinas
Durante el sábado, un nuevo sistema procedente del Pacífico comenzará a desplazarse hacia el este y aumentará el riesgo severo desde el norte de Utah hasta diferentes sectores de las Dakotas.
Entre los principales fenómenos que podrían registrarse se encuentran
- Tormentas eléctricas
- Granizo
- Ráfagas de viento dañinas, que podrían alcanzar los 137 km/h
- Lluvias fuertes
- Inundaciones localizadas
Las precipitaciones intensas en cortos períodos pueden generar acumulaciones rápidas de agua y problemas en calles, carreteras y otras zonas, por lo que es fundamental circular con suma precaución.
Alerta por más tormentas para este domingo
El domingo un nuevo sistema avanzará hacia el sur a través del este de Canadá y Nueva Inglaterra.
Este sistema podría provocar la formación de una línea de tormentas acompañadas por lluvias torrenciales y peligrosas ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 55 y 65 mph, es decir, aproximadamente entre 89 y 105 km/h, con capacidad para provocar daños localizados y generar complicaciones.
El consejo es siempre prestar atención a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante que deba conocerse.