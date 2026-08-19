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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para Río Negro, con dos jornadas consecutivas marcadas por lluvias y temperaturas bajas.
El miércoles 19 tendrá una probabilidad de precipitaciones del 90%, mientras que el jueves continuará el tiempo inestable y el termómetro podría bajar hasta los 4°C.
La situación comenzará a mejorar el viernes, aunque con una mañana muy fría: la temperatura mínima podría llegar a 0°C antes de que el sol vuelva a ganar protagonismo durante el día.
Cómo estará el clima en Río Negro, día por día
Miércoles 19: lluvia desde la mañana y una máxima de 12°C
El miércoles 19 se espera una jornada mayormente lluviosa en Río Negro. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90% y las lluvias comenzarían durante la mañana.
A partir de las 8 de la mañana se prevén lluvias débiles, que podrían intensificarse hacia la noche y pasar a ser moderadas. La temperatura se mantendrá baja, con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 12°C.
De esta manera, el día estará marcado por un ambiente frío y húmedo, con precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.
Jueves 20: continúa la lluvia y la mínima baja a 4°C
El mal tiempo no terminaría el miércoles. Para el jueves 20, el pronóstico mantiene una probabilidad de lluvia del 90%, por lo que las condiciones inestables continuarán en la provincia.
Las precipitaciones serían débiles desde la madrugada hasta aproximadamente las 17, mientras que después comenzaría a ganar protagonismo la niebla.
Además, el descenso térmico será más marcado: se espera una mínima de 4°C y una máxima de 12°C.
Viernes 21: llega el frío extremo y vuelve el sol
El panorama cambiará el viernes. Si bien las lluvias quedarían atrás, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas: la mínima será de 0°C.
Durante el día, sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán y saldrá el sol, con una recuperación de la temperatura que llevará la máxima hasta los 13°C.
Así, Río Negro pasará en apenas tres días de jornadas lluviosas y húmedas a una mañana cercana a los 0°C, seguida por un viernes soleado.
Tres días con un fuerte cambio de tiempo
El pronóstico muestra una marcada transición en Río Negro: el miércoles y jueves estarán dominados por las lluvias, mientras que el viernes llegará una mejora acompañada por un importante descenso de las temperaturas durante la madrugada.
Los datos principales son el 90% de probabilidad de lluvia para miércoles y jueves, máximas de entre 12°C y 13°C y una mínima que podría caer hasta los 0°C el viernes. El regreso del sol durante esa jornada marcará el cierre de este período de tiempo frío e inestable.