Se aproxima un diluvio de agua helada este miércoles 19.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para Río Negro, con dos jornadas consecutivas marcadas por lluvias y temperaturas bajas.

El miércoles 19 tendrá una probabilidad de precipitaciones del 90%, mientras que el jueves continuará el tiempo inestable y el termómetro podría bajar hasta los 4°C.

La situación comenzará a mejorar el viernes, aunque con una mañana muy fría: la temperatura mínima podría llegar a 0°C antes de que el sol vuelva a ganar protagonismo durante el día.

Cómo estará el clima en Río Negro, día por día

Miércoles 19: lluvia desde la mañana y una máxima de 12°C

El miércoles 19 se espera una jornada mayormente lluviosa en Río Negro. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90% y las lluvias comenzarían durante la mañana.

A partir de las 8 de la mañana se prevén lluvias débiles, que podrían intensificarse hacia la noche y pasar a ser moderadas. La temperatura se mantendrá baja, con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 12°C.

Cómo estará el clima en Río Negro, día por día. Shutterstock / Composición Canva

De esta manera, el día estará marcado por un ambiente frío y húmedo, con precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

Jueves 20: continúa la lluvia y la mínima baja a 4°C

El mal tiempo no terminaría el miércoles. Para el jueves 20, el pronóstico mantiene una probabilidad de lluvia del 90%, por lo que las condiciones inestables continuarán en la provincia.

Las precipitaciones serían débiles desde la madrugada hasta aproximadamente las 17, mientras que después comenzaría a ganar protagonismo la niebla.

Además, el descenso térmico será más marcado: se espera una mínima de 4°C y una máxima de 12°C.

Viernes 21: llega el frío extremo y vuelve el sol

El panorama cambiará el viernes. Si bien las lluvias quedarían atrás, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas: la mínima será de 0°C.

Durante el día, sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán y saldrá el sol, con una recuperación de la temperatura que llevará la máxima hasta los 13°C.

Así, Río Negro pasará en apenas tres días de jornadas lluviosas y húmedas a una mañana cercana a los 0°C, seguida por un viernes soleado.

Cómo estará el clima en Río Negro, día por día. Shutterstock / Composición Canva

Tres días con un fuerte cambio de tiempo

El pronóstico muestra una marcada transición en Río Negro: el miércoles y jueves estarán dominados por las lluvias, mientras que el viernes llegará una mejora acompañada por un importante descenso de las temperaturas durante la madrugada.

Los datos principales son el 90% de probabilidad de lluvia para miércoles y jueves, máximas de entre 12°C y 13°C y una mínima que podría caer hasta los 0°C el viernes. El regreso del sol durante esa jornada marcará el cierre de este período de tiempo frío e inestable.