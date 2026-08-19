El dólar cotiza a 17.03 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 19 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.07 pesos y un mínimo de 17.05 pesos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.15% y en el último año acumula una disminución de -6.99%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, predominó una tendencia bajista: siete jornadas de retroceso y tres de avance; a mitad del período hubo cuatro caídas consecutivas, seguidas de un repunte de dos días, pero el cierre volvió a la baja.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 2.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.41%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, dado que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

En contraste, el comportamiento de la cotización podría reflejar un aumento en la demanda de Dólar a nivel local, fortaleciendo su valor. Sin embargo, es importante seguir monitorizando esta tendencia para comprender si se consolidará o si podría revertirse en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".