En la sesión de apertura de este miércoles, 19 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1598 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,19% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/USD, la cotización registró un cambio semanal de 0.6% y una variación anual de 0.02%, lo que sugiere estabilidad general con leves oscilaciones de corto plazo.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere que la demanda por el dólar ha crecido, lo que podría impactar en la economía local.

En contraste, esta tendencia al alza podría generar preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida, por lo que será importante monitorear cómo evolucionan estas cifras en los próximos días.

El análisis de esta tendencia destaca la necesidad de considerar factores económicos que pueden estar influyendo en la fluctuación del dólar.

La volatilidad económica del Euro y el dólar en la última semana fue del 2.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.43%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.