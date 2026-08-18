Qué significa la señal de tránsito con el círculo rojo, el tanque naranja y las ondas de agua.

Una señal de tránsito poco conocida puede llamar la atención de los conductores por su particular diseño: un círculo rojo que contiene un tanque naranja sobre unas ondas de agua. Aunque a simple vista puede resultar difícil interpretar su significado, indica una restricción específica relacionada con el transporte de sustancias que pueden contaminar el agua.

Qué significa la señal del tanque naranja con ondas de agua

Esta señal indica la prohibición de paso a vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua.

El círculo rojo es el elemento que permite identificar que se trata de una señal de prohibición, mientras que el recipiente o tanque representa la carga transportada y las ondas azules hacen referencia al agua.

Por lo tanto, cuando un conductor encuentra esta señal en una ruta, calle o acceso, debe tener en cuenta que no todos los vehículos tienen restringido el paso. La prohibición está dirigida específicamente a aquellos que transportan una cantidad superior a 1.000 litros de sustancias consideradas potencialmente contaminantes para el agua.

La señal indica la prohibición de paso a vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua. Shutterstock

A qué vehículos alcanza esta prohibición

La restricción está pensada principalmente para vehículos destinados al transporte de sustancias líquidas o productos que, en caso de derrame, podrían afectar cursos de agua, ríos, lagos u otras fuentes hídricas.

El objetivo es reducir el riesgo de contaminación en sectores especialmente sensibles. Ante un accidente, el derrame de una gran cantidad de una sustancia peligrosa puede alcanzar rápidamente el suelo o el agua y provocar consecuencias ambientales.

Por eso, esta señal permite establecer una restricción preventiva de circulación en determinados caminos o zonas.

Cómo reconocer la señal

La señal tiene algunos elementos que ayudan a comprenderla:

Círculo rojo: indica que se trata de una prohibición.

Tanque o recipiente naranja: representa al vehículo o la carga que transporta la sustancia.

Ondas de agua: señalan que la restricción está relacionada con el riesgo de contaminación del agua.

Más de 1.000 litros: la prohibición se aplica a los vehículos que transportan cantidades superiores a ese límite.

Qué significa la señal de tránsito con el círculo rojo, el tanque naranja y las ondas de agua. Gemini IA.

Qué debe hacer el conductor

Si el vehículo se encuentra alcanzado por esta señal, no puede continuar por el tramo de circulación restringido. El conductor deberá respetar la indicación y utilizar el recorrido alternativo que corresponda.

Para el resto de los vehículos, la señal no implica una prohibición general de circulación. Su objetivo es controlar específicamente el tránsito de cargas que puedan representar un riesgo para los recursos hídricos.

Aunque no es una de las señales que los conductores encuentran con mayor frecuencia, su función es importante: prevenir que un accidente o derrame de una carga potencialmente contaminante afecte fuentes de agua.

Su diseño permite identificar rápidamente el tipo de restricción: el círculo rojo advierte sobre la prohibición, mientras que el tanque y las ondas de agua indican que está vinculada con el transporte de productos que pueden contaminar este recurso.