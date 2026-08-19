La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

En esta noticia Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 19 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 19 de agosto

El clima en España se verá afectado por un aire relativamente frío en altura, generando un ambiente inestable en el norte y este. Se prevén cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico, con posibilidades de chubascos y tormentas en los Pirineos y nordeste. Las tormentas pueden ser fuertes con rachas de viento.

Las temperaturas máximas disminuirán generalizadamente, con excepciones en Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde aumentarán. Se podrán superar los 36 grados en varias regiones. Las mínimas descenderán en Cataluña y el suroeste. Viento del suroeste en general, moderado en algunas áreas y alisio en Canarias.