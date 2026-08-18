Otro diluvio de agua helada se aproxima a Buenos Aires.

Este martes 18 de agosto de 2026, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por la inestabilidad, las bajas temperaturas y el viento.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con lluvias, cielo cubierto y ráfagas que podrían complicar las actividades al aire libre y los traslados.

Luego de varios días con temperaturas bajas y condiciones variables, el tiempo volverá a desmejorar en la región. La combinación de lluvia, frío y viento dará lugar a un verdadero escenario de “agua helada” durante el martes, con precipitaciones en un contexto de bajas temperaturas y fuertes ráfagas.

A qué hora llueve este martes 18 de agosto en Buenos Aires

Las lluvias en Buenos Aires se concentrarán principalmente durante la mañana del martes 18 de agosto, cuando se prevé el período de mayor inestabilidad.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 8 °C y la máxima apenas llegará a los 12 °C. Las precipitaciones podrían presentarse desde las primeras horas y, aunque tenderían a perder intensidad posteriormente, el ambiente continuará frío y húmedo durante buena parte del día.

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente cubierto y las condiciones meteorológicas permanecerán inestables. La combinación de nubosidad, humedad y viento hará que la sensación térmica sea más baja y que el martes se presente como una jornada poco favorable para actividades al aire libre.

A qué hora llueve este martes 18 de agosto en Buenos Aires. Shutterstock / Composición Canva

Viento fuerte y ráfagas: qué dice el pronóstico

Otro de los factores destacados del pronóstico será el viento, especialmente durante la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h, lo que contribuirá a generar una sensación de mayor frío en distintos puntos del AMBA.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, especialmente en calles y avenidas expuestas. También es conveniente evitar permanecer cerca de árboles, ramas, carteles y estructuras que puedan verse afectadas por las ráfagas.

El combo de precipitaciones, bajas temperaturas y viento hará que el martes sea una de las jornadas más desapacibles de la semana.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

El panorama comenzará a cambiar a partir del miércoles 19 de agosto. Para ese día ya no se prevén lluvias y las condiciones serán más estables, aunque el frío continuará presente.

El termómetro se ubicará entre los 9 °C de mínima y los 14 °C de máxima, con cielo parcialmente nublado. Será una jornada más tranquila en comparación con el martes.

La tendencia se mantendrá durante el jueves y viernes, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. De todos modos, las temperaturas continuarán siendo propias de un escenario invernal.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires. Foto: Foco Uy

Cómo estará el clima en Buenos Aires día por día