Se aproxima el diluvio histórico con 96 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

La tercera semana de agosto transcurre en medio de alertas climáticas para los habitantes de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un diluvio a partir del miércoles 19 de agosto que provocará intensas lluvias.

El anuncio de las intensas precipitaciones, que podrían provocar acumulados diarios de 150 mm, se da acompañado de una serie de advertencias para los pobladores de las zonas más afectadas.

Las alertas rigen no sólo por las precipitaciones, sino también por las fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos estados. Conoce más detalles al respecto.

Alerta por lluvias intensas: cuáles son los fenómenos que las provocarán

A partir del miércoles 19 de agosto, el SMN prevé la llegada de un temporal de lluvias en distintos estados del país.

¿Cuáles son los estados afectados por intensas lluvias desde el 19 de agosto? (Fuente: SMN de México) SMN de México

Las condiciones propicias para que se registren fuertes precipitaciones serán dadas a partir de la combinación de distintos fenómenos, entre los que se incluyen:

El monzón mexicano sobre el noroeste de México .

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California.

Divergencia en altura.

Estos sistemas interactuarán entre sí, provocando lluvias intensas en zonas de Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, la nueva onda tropical (núm. 29) se aproximará a la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha región.

Uno por uno: cuáles son los estados afectados por el diluvio durante las próximas 96 horas

Desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán los siguientes efectos:

Miércoles 19 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Michoacán (oeste y sur), Guerrero (centro y oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Jalisco (sur), Estado de México (norte) y Puebla (norte y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Sonora (centro y norte), Sinaloa (norte), Durango (sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Zacatecas (noreste y este), Nayarit (sur), Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Guanajuato (norte, centro y sureste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (suroeste, sur y sureste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

El pronóstico de precipitación total acumulada que estará vigente hasta el 22 de agosto. (Fuente: SMN de México) SMN de México

Jueves 20 de agosto

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (norte, centro y este) y Jalisco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (oeste), Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (este y sur), Colima, Michoacán (norte y oeste), Guerrero (centro y oeste), Guanajuato (suroeste, sur, sureste), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Puebla (norte), Veracruz (centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Viernes 21 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Nayarit (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (sur), Jalisco (norte y oeste), Colima y Guanajuato (centro, suroeste, sur y sureste),

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (suroeste), Michoacán (este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro (oeste y sur), Guerrero (centro y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Campeche y Yucatán.