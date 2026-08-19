Se aproxima el diluvio del siglo: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Una bolsa de aire frío dejará lluvias en el Cantábrico este miércoles, así como tormentas y granizo en Pirineos y el extremo noreste, mientras se mantienen las temperaturas elevadas en el este peninsular, con máximas superiores a 40 ºC en la Comunidad Valenciana, en alerta roja por calor, y Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la llegada de aire relativamente frío dejará cielos nubosos en el Cantábrico y nubes de evolución en el interior peninsular, aunque seguirá predominando la estabilidad en buena parte de España.

Se esperan precipitaciones en el Cantábrico, así como chubascos y tormentas en Pirineos y el extremo noreste, sin descartarlos en los sistemas Bético e Ibérico y la cordillera Cantábrica. Las tormentas podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo en el noreste peninsular.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas -que descenderán de forma generalizada, salvo en Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde subirán- superarán los 36 ºC en el centro, valle del Ebro y zonas bajas del noreste, Baleares, sureste y Comunidad Valenciana y podrían sobrepasar los 40 ºC en el bajo Ebro e interior de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste y subirán en el resto; continuarán las noches tropicales en el litoral mediterráneo.

Tormentas en Pirineos y noreste en un miércoles de máximas superiores a 40 ºC en el este. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias fuertes

Asturias: lluvias y chubascos vespertinos en la cordillera oriental, con posibilidad de tormentas.

Cantabria: lluvias y chubascos por la tarde en Liébana y zonas cercanas, con posibles tormentas.

Navarra: lluvias y chubascos vespertinos, con posibilidad de alguna tormenta aislada.

Castilla y León: precipitaciones especialmente en el tercio norte y este, que pueden ser chubascos con tormenta.

Cataluña: chubascos y tormentas en los Pirineos, especialmente en Girona.

Lluvias débiles

Galicia: posibles precipitaciones por la tarde en la montaña de Ourense y zonas próximas.

País Vasco: no se descartan lluvias y chubascos en el litoral.

La Rioja: precipitaciones vespertinas, sobre todo en la Ibérica, con alguna tormenta posible.

Aragón: posibilidad de algún chubasco débil y aislado en zonas montañosas.

Castilla-La Mancha: posibles chubascos tormentosos, en general débiles, por la tarde.

Región de Murcia: precipitaciones vespertinas débiles y ocasionales, más probables en las sierras del norte.

Andalucía: posibles chubascos en el tercio oriental, especialmente en las sierras.

Tormentas en Pirineos y noreste en un miércoles de máximas superiores a 40 ºC en el este. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?