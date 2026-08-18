A la hora de mantener una dieta completa, los especialistas de nutrición recomiendan consumir diversos alimentos que puedan mejorar el funcionamiento del organismo.

En ese sentido, las frutas y verduras no solo son esenciales para obtener nutrientes clave, vitaminas, minerales y antioxidantes, sino también resultan fundamentales para una adecuada ingesta de fibra.

En particular, hay una fruta deshidratada que pocos consumen, pero que otorga una amplia variedad de beneficios diarios para el cuerpo, como la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La fruta llena de antioxidantes que fortalece los huesos e impulsa la producción de colágeno

En este sentido, la ciruela pasa es un tipo de fruta deshidratada, que en su mayoría se produce en California. Este alimento es una de las frutas más destacadas por sus propiedades antioxidantes, siendo ideal para fortalecer los huesos en especial después de los 45 años. Además, favorece la salud del corazón y puede ayudar a combatir la inflamación.

Se estima que cada pasa tiene un total de 20 calorías y están repletas de polifenoles que pueden reducir la hinchazón del cuerpo. Además, puede ayudar a contrarrestar el estreñimiento.

Ciruelas pasas: cuáles son sus propiedades

Valores nutricionales Por porción (100 g) Energía 240 kcal Proteínas 2,1g Grasas 0,3 g Carbohidratos 63,9 g Fibras 7,1 g Vitamina A 781 UI Vitamina K 59,6 mcg Vitamina B1 0,051 mg Vitamina B2 1,882 mg vitamina B6 0,205 mg Calcio 43 mg Hierro 0,93 mg Potasio 732, mg Fósforo 69 mg Colina 10,1 mg Magnesio 41, mg

Ciruelas pasas: cuáles son sus beneficios

Las ciruelas pasas pueden complementar diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo. Algunos de los más destacados son:

Tienen gran cantidad de fibra : la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento.

: la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento. Aporta energía: al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas.

al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas. Es un potente antioxidante: tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

tanto la y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Fortalece los huesos : la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis.

: la de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis. Mejora la producción de colágeno: la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de colágeno y, por consecuencia, incrementa la elasticidad de la piel.

Ciruelas pasas: cómo incorporarlas en la dieta diaria

Este alimento natural tiene un sabor único y puede complementarse fácilmente con avena o cereales. También puede agregarse a carnes agridulces.

Muchas personas prefieren sumarlo a ensaladas saludables o postres con bajas calorías. Los especialistas recomiendan consumir alrededor de 40 g por día, esto equivale a 90 kcal aproximadamente.