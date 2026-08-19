Las condiciones climáticas que se esperan este miércoles 19 de agosto en Colombia.

Colombia tendrá este miércoles 19 de agosto una jornada de tiempo variable, con lluvias que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en distintos sectores y tormentas eléctricas acompañadas por ráfagas de viento. Las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía concentran buena parte de la actividad prevista.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) también mantiene vigilancia sobre varias cuencas debido al riesgo de crecientes súbitas e inundaciones.

Las condiciones climáticas que se esperan este miércoles 19 de agosto en Colombia.

El panorama será diferente según la ciudad. Mientras Cali tendrá lluvias durante la madrugada y nuevos episodios durante la tarde y la noche, Bogotá podría registrar lluvias moderadas a intervalos, especialmente en horas de la tarde.

En Cartagena predominarán los cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas en los alrededores, mientras que Medellín tendrá una mañana con niebla y una jornada mayormente soleada, aunque con posibilidad de precipitaciones hacia la noche.

¿Dónde lloverá más fuerte este miércoles 19 de agosto en Colombia?

Las precipitaciones no se distribuirán de manera uniforme en Colombia. El pronóstico contempla mayor actividad en sectores de la región Andina, el sur del Caribe, la zona Pacífica y el norte de la Orinoquía.

Entre los departamentos que podrían presentar lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aparecen Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. También se esperan precipitaciones en sectores de Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

La región Pacífica tampoco quedará al margen, con lluvias previstas en Chocó y Valle del Cauca. En la Orinoquía, la actividad se concentraría especialmente en sectores del piedemonte de Casanare y Arauca.

El IDEAM también mantiene especial atención sobre diferentes cuencas del Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca y Orinoco debido a la posibilidad de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas.

Cali tendrá lluvias durante varios momentos del día

En Cali, el pronóstico anticipa precipitaciones ligeras durante la madrugada, con 1,5 milímetros estimados a la medianoche y otros 0,3 milímetros hacia las 3:00. Durante la mañana se espera una disminución de las lluvias, con condiciones de neblina.

El panorama cambiaría durante la tarde y la noche. Entre las 15:00 y las 18:00 aparecen probabilidades de lluvia de hasta 40 %, mientras que a las 21:00 llegarían al 58 %. La temperatura máxima rondaría los 26 °C al mediodía y los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 19 km/h.

Bogotá tendrá lluvias moderadas y temperaturas bajas

Bogotá tendrá una mañana fría, con temperaturas de entre 8 °C y 10 °C durante las primeras horas. El pronóstico señala niebla moderada y neblina durante buena parte de la madrugada y la mañana, con una temperatura máxima cercana a los 16 °C al mediodía.

Durante la tarde aparece el mayor riesgo de lluvia: se prevén lluvias moderadas a intervalos entre las 15:00 y las 18:00. La humedad también aumentará nuevamente hacia la noche, cuando la temperatura podría descender hasta los 7 °C.

Las condiciones climáticas que se esperan este miércoles 19 de agosto en Colombia. (Fuente: Shutterstock).

Cartagena tendrá cielos cubiertos y tormentas en los alrededores

En Cartagena se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre 27 °C y 29 °C. El pronóstico señala cielos tormentosos en las aproximaciones durante distintos momentos del día.

Aunque las precipitaciones estimadas directamente sobre la ciudad son bajas, la nubosidad será elevada y podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 41 km/h durante el mediodía. La humedad permanecerá alta, con valores que podrían superar el 80 % durante varios períodos.

Medellín tendrá una mañana con niebla y una tarde más estable

Medellín presentará temperaturas de alrededor de 12 °C a 13 °C durante la madrugada, acompañadas por niebla moderada. Las condiciones cambiarán después de las 9:00, cuando el pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían alcanzar los 25 °C al mediodía.

La probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, aunque aumentaría hasta el 26 % hacia las 21:00, cuando también se espera mayor nubosidad.

¿Hay riesgo de inundaciones y crecientes súbitas?

El escenario requiere especial atención en las zonas donde las lluvias puedan ser intensas o persistentes. El IDEAM mantiene alertas relacionadas con crecientes súbitas, inundaciones y niveles elevados de ríos y afluentes en diferentes sectores del territorio.

En el Caribe existen puntos bajo vigilancia en departamentos como Antioquia, Córdoba, Chocó, Magdalena y Bolívar. En el Pacífico, la atención se concentra, entre otros sectores, en los ríos Baudó, Calima y Guapi, además de varios afluentes que pueden reaccionar rápidamente después de precipitaciones fuertes.

Las comunidades ubicadas cerca de ríos, quebradas y zonas susceptibles a inundaciones deben permanecer atentas a los cambios en los niveles del agua y a las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

¿Cómo estará el clima en el resto de Colombia?

El panorama nacional será contrastante. Aunque varias regiones tendrán lluvias, el pronóstico también contempla tiempo seco en amplios sectores del territorio y precipitaciones puntuales.

En la Amazonía se esperan condiciones entre ligeramente y parcialmente nubladas, con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias ocasionales en Amazonas, Vaupés y Guainía. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén cielos mayormente nublados y posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas.

El hecho de que Colombia atraviese un escenario general más seco no significa que desaparezcan los episodios de precipitaciones intensas. Las condiciones atmosféricas pueden generar eventos puntuales de lluvias fuertes, tormentas y vientos, incluso en períodos en los que el acumulado general de precipitación se encuentra por debajo de lo habitual.

Además, el IDEAM ha señalado cambios en los patrones de temperatura y precipitación asociados con el comportamiento de El Niño, una situación que puede favorecer contrastes importantes entre diferentes regiones del país.