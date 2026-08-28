Se acerca la tormenta del siglo el sábado 29 y domingo 30 de agosto: se esperan lluvias, granizo fuerte y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con condiciones inestables en distintas regiones de México. Para el sábado 29 y domingo 30 de agosto, el organismo prevé lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en algunas zonas.

El pronóstico oficial también advierte que las precipitaciones más intensas podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a las indicaciones de Protección Civil.

Atención: así estará el clima el sábado 29 de agosto

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sábado 29 de agosto será una de las jornadas con mayor actividad de lluvias. El organismo prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Sinaloa.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

En otras entidades, como Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, se pronostican lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en zonas del occidente y centro del país.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: ChatGPT) ChatGPT

Ráfagas de viento y oleaje elevado

El viento también será uno de los factores a tener en cuenta durante el sábado. El SMN pronostica rachas de 50 a 70 km/h en zonas del golfo de California, Sonora, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

En otras regiones se esperan rachas de 40 a 60 km/h, entre ellas Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas y Tabasco.

Además, se prevé oleaje de hasta 3 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades advierten que las rachas fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar precauciones en las zonas donde se presente viento intenso.

Domingo 30 de agosto: dónde lloverá con mayor intensidad

El domingo 30 de agosto continuará la inestabilidad en buena parte del territorio mexicano. El SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

También se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí habrá intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, mientras que Baja California podría registrar lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrán presentarse con descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, deslaves y posibles inundaciones en las zonas más vulnerables.

El viento también será protagonista el domingo

Para el domingo, el SMN prevé rachas de entre 40 y 60 km/h en diversas entidades del norte, centro y sureste del país.

Entre las zonas contempladas se encuentran Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En otras regiones, como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, podrían registrarse rachas de entre 30 y 50 km/h.

El pronóstico también contempla oleaje de hasta 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y oleaje de entre 1 y 2 metros en sectores del Pacífico mexicano.

Qué estados seguirán con temperaturas extremas

Las lluvias no significarán el final del calor en todo México. El SMN prevé que durante el sábado y domingo continúen las temperaturas superiores a 40 °C en distintas regiones.

El sábado, Baja California y Sonora podrían superar los 45 °C en algunas zonas. También se esperan temperaturas de entre 40 y 45 °C en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el domingo, Baja California mantendrá zonas con temperaturas superiores a 45 °C, mientras que Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca tendrán regiones con máximas de entre 40 y 45 °C.

El contraste entre el calor intenso y las lluvias será uno de los principales rasgos del panorama meteorológico previsto para el último fin de semana de agosto.

El SMN mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas

El pronóstico corresponde al aviso oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que actualiza las condiciones conforme evolucionan los sistemas atmosféricos.

Entre los fenómenos que explican el escenario previsto se encuentran el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en altura y la onda tropical número 33.

Debido a que se trata de un pronóstico meteorológico, las condiciones pueden modificarse durante las próximas actualizaciones. El SMN recomienda consultar sus avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante la presencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas o vientos fuertes.