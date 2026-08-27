Se aproxima el diluvio del año este jueves 27 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un escenario de tiempo inestable para este jueves 27 de agosto, con tormentas, lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores del país. Córdoba, San Luis y La Pampa aparecen entre las provincias más afectadas por el avance del sistema.

Pero el fenómeno no se limitará a esas jurisdicciones. Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe también se encuentran bajo alerta para el jueves, por lo que se espera una jornada con condiciones meteorológicas adversas en buena parte del centro del país. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN y tomar precauciones ante la posible intensidad de las tormentas.

La alerta alcanza sectores de Córdoba, San Luis y La Pampa, con posibilidad de tormentas, lluvias, granizo y fuertes ráfagas durante toda la jornada del jueves. El fenómeno afectará principalmente distintas localidades del centro del país y podría generar períodos de intensa actividad meteorológica.

Alerta por tormentas en Córdoba

Durante este jueves 27 de agosto, diferentes sectores de Córdoba podrían verse afectados por tormentas y lluvias de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Entre las localidades alcanzadas aparecen Villa Huidobro, Laboulaye, La Carlota, Coronel Moldes, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez y La Cumbrecita.

La situación podría presentar momentos de mayor intensidad a lo largo del día, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y a los avisos meteorológicos.

Alerta por tormentas en Córdoba. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué zonas de San Luis están bajo alerta

En San Luis, el área bajo alerta comprende Río Quinto, La Toma, San Luis capital y El Trapiche.

En estos sectores también se esperan condiciones inestables durante todo el jueves, con tormentas, lluvias, ráfagas de viento y probabilidad de granizo.

La intensidad del fenómeno podría variar según la localidad y el momento del día.

El alerta también alcanza a La Pampa

La Pampa también forma parte del área afectada. En este caso, el alerta se concentra en General Pico e Intendente Alvear.

Durante el jueves podrían registrarse tormentas y fuertes ráfagas, por lo que será importante seguir la evolución del sistema meteorológico durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo el viernes en Buenos Aires

Después de una jornada marcada por la inestabilidad, el viernes 28 de agosto se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, aunque con un descenso de las temperaturas.

El avance del sistema permitirá que disminuya progresivamente la probabilidad de tormentas y precipitaciones en las zonas afectadas durante el jueves, dando paso a una jornada más estable y fresca.