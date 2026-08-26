Poner hojas de laurel debajo del colchón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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El uso de plantas medicinales y aromáticas en el hogar es una costumbre transmitida de generación en generación que abarca desde la preparación de infusiones hasta la colocación de hojas frescas o secas en espacios estratégicos de la casa.
Entre estos hábitos, ubicar hojas de laurel debajo de la cama o del colchón se convirtió en una práctica frecuente dentro del ámbito de la sabiduría popular y el bienestar cotidiano.
Aunque suele asociarse con rituales de buena fortuna y armonización del espacio, esta recomendación cuenta también con fundamentos vinculados a las propiedades químicas de la planta y su impacto directo en el ambiente del dormitorio.
Aroma relajante y mejora en la calidad del sueño
El principal beneficio atribuido a esta costumbre reside en los aceites esenciales que desprende la hoja, como el linalool y el eugenol.
Estos compuestos volátiles poseen efectos calmantes sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir la tensión acumulada durante el día y favoreciendo un estado de relajación propicio para conciliar el sueño de manera más rápida y profunda.
Asimismo, la fragancia suave que emite el laurel actúa como un desodorante natural que neutraliza los malos olores e imparte una sensación de frescura continua en la zona del descanso.
Este estímulo olfativo sutil contribuye a crear un entorno más limpio y agradable, factores clave para un descanso reparador sin interrupciones.
Propiedades repelentes y protección contra plagas
Otro motivo central para recurrir a este método es la capacidad del laurel para actuar como un insecticida y repelente natural.
El aroma de sus componentes resulta sumamente molesto para diversos tipos de plagas domésticas, tales como ácaros, cucarachas, hormigas y chinches de cama, impidiendo que proliferen en las fibras del colchón o en las estructuras de madera.
A diferencia de los productos químicos industriales, la utilización de estas hojas no representa un riesgo para la salud ni genera alergias respiratorias al dormir.
Mantener un puñado de hojas en la base del colchón ayuda a mantener alejados a los insectos sin la necesidad de aplicar aerosoles tóxicos en el lugar donde se descansa.
Forma correcta de uso y mantenimiento en el hogar
Para aplicar esta técnica de manera efectiva, los especialistas en el hogar sugieren utilizar hojas de laurel secas y enteras, colocadas preferentemente dentro de una pequeña bolsa de tela respirable o de lienzo.
Esto evita que los trozos de la planta se desmoronen con el movimiento diario y terminen ensuciando la estructura de la cama.
Se recomienda renovar el atado cada tres o cuatro semanas, ya que con el paso del tiempo las hojas van perdiendo la concentración de sus aceites esenciales y disminuyen su aroma característico.
De este modo, se garantiza una protección continua contra las plagas y se mantiene intacto su efecto aromatizante en la habitación.