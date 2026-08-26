Poner hojas de laurel debajo del colchón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso de plantas medicinales y aromáticas en el hogar es una costumbre transmitida de generación en generación que abarca desde la preparación de infusiones hasta la colocación de hojas frescas o secas en espacios estratégicos de la casa.

Entre estos hábitos, ubicar hojas de laurel debajo de la cama o del colchón se convirtió en una práctica frecuente dentro del ámbito de la sabiduría popular y el bienestar cotidiano.

Aunque suele asociarse con rituales de buena fortuna y armonización del espacio , esta recomendación cuenta también con fundamentos vinculados a las propiedades químicas de la planta y su impacto directo en el ambiente del dormitorio.

Aroma relajante y mejora en la calidad del sueño

El principal beneficio atribuido a esta costumbre reside en los aceites esenciales que desprende la hoja , como el linalool y el eugenol .

Estos compuestos volátiles poseen efectos calmantes sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir la tensión acumulada durante el día y favoreciendo un estado de relajación propicio para conciliar el sueño de manera más rápida y profunda.

Asimismo, la fragancia suave que emite el laurel actúa como un desodorante natural que neutraliza los malos olores e imparte una sensación de frescura continua en la zona del descanso.

Poner hojas de laurel debajo del colchón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este estímulo olfativo sutil contribuye a crear un entorno más limpio y agradable, factores clave para un descanso reparador sin interrupciones.

Propiedades repelentes y protección contra plagas

Otro motivo central para recurrir a este método es la capacidad del laurel para actuar como un insecticida y repelente natural.

El aroma de sus componentes resulta sumamente molesto para diversos tipos de plagas domésticas, tales como ácaros, cucarachas, hormigas y chinches de cama, impidiendo que proliferen en las fibras del colchón o en las estructuras de madera.

A diferencia de los productos químicos industriales, la utilización de estas hojas no representa un riesgo para la salud ni genera alergias respiratorias al dormir .

Mantener un puñado de hojas en la base del colchón ayuda a mantener alejados a los insectos sin la necesidad de aplicar aerosoles tóxicos en el lugar donde se descansa.

Forma correcta de uso y mantenimiento en el hogar

Para aplicar esta técnica de manera efectiva, los especialistas en el hogar sugieren utilizar hojas de laurel secas y enteras, colocadas preferentemente dentro de una pequeña bolsa de tela respirable o de lienzo.

Esto evita que los trozos de la planta se desmoronen con el movimiento diario y terminen ensuciando la estructura de la cama.

Se recomienda renovar el atado cada tres o cuatro semanas, ya que con el paso del tiempo las hojas van perdiendo la concentración de sus aceites esenciales y disminuyen su aroma característico .

De este modo, se garantiza una protección continua contra las plagas y se mantiene intacto su efecto aromatizante en la habitación.