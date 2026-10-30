El organismo gubernamental detalló que podrían registrarse acumulados de hasta 50 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para varias provincias del país, entre ellas La Pampa, que podrían verse afectadas durante los festejos de Halloween por fuertes tormentas.

Las condiciones de inestabilidad se extenderán a partir de la tarde del sábado 31 de octubre, en varias localidades, donde se esperan lluvias de variada intensidad, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo .

Alerta amarilla por tormentas en La Pampa: qué zonas se verán afectadas durante Halloween

De acuerdo con el pronóstico oficial de alertas y advertencias que emitió el SMN en la madrugada de este viernes, los departamentos de Chical Co y Puelén estarán bajo alerta amarilla por tormentas .

El SMN emitió una alerta amarilla a los habitantes los departamentos de Chical Co y Puelén por tormentas fuertes el sábado 31 de octubre. (Foto: SMN) SMN

El organismo meteorológico advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

La advertencia contempla distintos fenómenos meteorológicos que podrían presentarse durante el desarrollo de las tormentas:

Abundantes precipitaciones en períodos cortos.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento.

Actividad eléctrica frecuente.

¿Cuánta lluvias se espera en La Pampa y qué puede pasar con las tormentas fuertes?

Uno de los principales factores de preocupación es la cantidad de agua que podría acumularse en poco tiempo. Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros en las zonas alcanzadas por la alerta.

Sin embargo, el organismo aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual , especialmente en sectores donde las tormentas adquieran mayor intensidad.

En este contexto, para quienes realicen actividades al aire libre durante Halloween o circulen por la vía pública, la combinación de lluvias abundantes, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente podrían generar condiciones adversas, por lo que se aconseja seguir las recomendaciones que emitió el SMN.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla?

Frente a la posibilidad de tormentas localmente fuertes, el SMN mantiene actualizada una lista de recomendaciones para que los habitantes tengan en cuenta y puedan tomar todos los recaudos.

Entre las principales medidas de prevención, el organismo aconseja evitar las salidas innecesarias y mantener despejados los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Las recomendaciones oficiales ante la alerta amarilla, son: