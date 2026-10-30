Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone modificar el sistema de scoring para los conductores y cambiar las condiciones en las que se descuentan puntos de la licencia de conducir.

La iniciativa busca eliminar la quita automática de puntaje cuando se paga voluntariamente una multa de tránsito y establecer que la sanción se aplique únicamente cuando exista una resolución firme.

De acuerdo con Noticias Argentinas, la propuesta reúne dos proyectos y plantea modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte. Además, mantiene las penalidades previstas para cada infracción y establece períodos de inhabilitación para quienes pierdan todos los puntos.

Cómo cambiaría el descuento de puntos por multas de tránsito

La propuesta establece que la quita de puntos del registro de conducir solo se aplicaría cuando la sanción quede firme, ya sea mediante una resolución de un controlador administrativo de faltas o una sentencia judicial definitiva.

Así, el pago voluntario de una multa dejaría de generar automáticamente la pérdida de puntaje . El cambio busca garantizar el debido proceso y separar el beneficio económico por abonar la infracción de la aceptación de la sanción sobre la licencia de conducir.

El proyecto propone cambiar las condiciones para descontar puntos de la licencia de conducir en CABA y mantener las sanciones previstas según la gravedad de cada infracción. Gemini IA.

A quién se le descontarían los puntos de la licencia de conducir

La iniciativa mantendría como criterio general que los puntos se descuenten al titular registral del vehículo involucrado en la infracción. Sin embargo, contempla excepciones cuando se pueda identificar a la persona que conducía, acreditar que el automóvil fue vendido o demostrar que su uso había sido cedido, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El proyecto no modifica la escala de penalidades según el tipo de falta. Los descuentos seguirían siendo de entre 2 y 20 puntos, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida.

Cuántos puntos se pierden por cada infracción de tránsito

La propuesta conserva las quitas previstas en el esquema actual de scoring de la Ciudad de Buenos Aires:

2 puntos: incumplir las indicaciones de la autoridad de tránsito.

4 puntos: conducir con la licencia vencida o inadecuada, no utilizar el cinturón de seguridad, incumplir las normas sobre sistemas de retención infantil, realizar giros prohibidos, circular marcha atrás u obstruir el tránsito.

5 puntos: usar el celular al volante, circular a contramano, cruzar bocacalles en infracción, pasar un semáforo en rojo o superar entre un 10% y un 30% la velocidad máxima permitida.

10 puntos: conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, negarse a determinados controles, manejar de manera peligrosa o exceder en más de un 30% el límite de velocidad.

20 puntos: participar, competir u organizar carreras o exhibiciones de destreza en la vía pública.

Para determinadas infracciones graves, que implican descuentos de 10 o 20 puntos, continuarían vigentes las restricciones para recuperar el puntaje mediante el pago voluntario o la realización de cursos de educación vial.

Qué pasa si un conductor llega a cero puntos en CABA

El proyecto también contempla un esquema progresivo de inhabilitación para quienes agoten el saldo de su licencia. Los períodos previstos dependen de la cantidad de veces que el conductor llegue a cero puntos:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días.

Tercera vez: 180 días.

Desde la cuarta vez: 24 meses.

Además, a partir de la segunda ocasión, la licencia de conducir caducaría y el conductor tendría que tramitar una nueva para volver a manejar, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.