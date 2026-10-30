Las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el aviso meteorológico (imagen ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé lluvias de hasta 50 milímetros en distintas regiones de México para este viernes 30 de octubre. El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y temperaturas mínimas bajo cero en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas, emitido el 28 de octubre, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el noroeste y norte del país. Además, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en varias entidades.

¿En qué estados se esperan lluvias este viernes 30 de octubre?

El SMN prevé distintos niveles de precipitación según la región. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, por lo que recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

Las condiciones previstas para este viernes incluyen:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Baja California Sur (este y sur), Sonora (norte, centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste) y Coahuila (norte).

Chubascos, de 5 a 25 milímetros: Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

¿Dónde se esperan bajas temperaturas y fuertes rachas de viento?

El pronóstico también señala rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca. En otras zonas, como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, se prevén rachas de entre 30 y 50 km/h.

En cuanto al frío, durante la madrugada del sábado se esperan temperaturas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los valores podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

El SMN recomienda consultar sus actualizaciones oficiales, ya que los pronósticos pueden cambiar conforme evoluciona el tiempo.

La Conagua prevé lluvias fuertes en el noroeste del país durante el fin de semana y frío en zonas serranas (Imagen ilustrativa) Shutterstock

¿Cómo seguirá el clima hasta el domingo 1 de noviembre?

El pronóstico del SMN anticipa cambios en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana:

Sábado 31 de octubre: se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California y el noroeste de Sonora.

Domingo 1 de noviembre: se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California y el noroeste y norte de Sonora.

Vientos: el domingo se pronostican rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Frío: durante las madrugadas del sábado, domingo y lunes se esperan temperaturas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.