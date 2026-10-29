El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas para este viernes 30 de octubre en Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Las precipitaciones comenzarán entre la madrugada y la mañana en las provincias del Litoral, mientras que en Mendoza, San Luis y Córdoba se esperan a partir de la tarde.

El mal tiempo tendrá distinta duración según la provincia. En algunas zonas se espera una mejora temporaria durante el sábado, aunque podrían regresar las lluvias antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse.

Mendoza: cuándo llegan las tormentas y qué zonas afectarán

En Mendoza, las tormentas se esperan durante la tarde y la noche del viernes 30 de octubre. Las zonas alcanzadas serán Malargüe, San Carlos, Tunuyán, San Rafael y General Alvear.

Para el sábado se prevé una leve mejoría de las condiciones meteorológicas, aunque las lluvias podrían regresar durante la tarde y la noche.

San Luis: tormentas en el centro y norte de la provincia

El mal tiempo afectará al centro y norte de San Luis, con posibles tormentas en la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo. Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante todo el fin de semana y continuar hasta el lunes.

San Luis: tormentas en el centro y norte de la provincia. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Córdoba: cuáles son las zonas afectadas por las lluvias

Las tormentas podrían alcanzar a casi toda la provincia de Córdoba, con excepción de algunos sectores del norte. Entre las localidades afectadas se encuentran Córdoba capital, Alta Gracia, Cosquín, Río Tercero y Río Cuarto.

Aunque el sábado se espera una mejora parcial, las precipitaciones podrían regresar durante el fin de semana. La tendencia indica una mejora de las condiciones hacia el lunes.

Santa Fe: lluvias desde la madrugada y la mañana del viernes

En Santa Fe, las precipitaciones comenzarán entre la madrugada y la mañana del viernes. Las zonas que podrían verse afectadas incluyen el sur provincial, con localidades como Venado Tuerto y Melincué, además de Santa Fe capital y Rosario.

Para el sábado se espera una mejora general, aunque podrían persistir algunas precipitaciones aisladas.

Entre Ríos: cuáles son las localidades afectadas por las tormentas

En Entre Ríos, las lluvias también podrían comenzar entre la madrugada y la mañana del viernes. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná.

Según el pronóstico informado, las condiciones mejorarían durante el sábado.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico anticipa un viernes con tormentas en las cinco provincias, aunque el horario de inicio variará según la región. Mientras que en Santa Fe y Entre Ríos las lluvias podrían comenzar durante las primeras horas del día, en Mendoza, San Luis y Córdoba se esperan principalmente desde la tarde.

El sábado habrá una mejora parcial en varias zonas, pero no será definitiva en todas las provincias: Mendoza y Córdoba podrían volver a registrar precipitaciones, mientras que en San Luis la inestabilidad podría prolongarse hasta el lunes.