Los socios del Grupo ST siguen apostando a la diversificación de sus negocios.

Con una amplia presencia en el sector financiero y una exitosa incursión en el segmento automotriz a través de Prestige, la empresa con la que se hicieron cargo de las operaciones locales de Mercedes-Benz, expandieron ahora su presencia en el negocio ganadero a través de la adquisición de un campo de más de 8600 hectáreas en La Pampa.

La compra fue realizada por Cabaña Nirihuau, una empresa agropecuaria que lleva 21 años de actividad.

Sus propietarios son Pablo Peralta y Roberto Domínguez, principales accionistas del grupo ST, y Eduardo Oliver, accionista y director de Prestige.

Ubicado a 30 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, el campo La Carita tiene de 8652 hectáreas. El establecimiento era propiedad de la firma francesa Regourdt Investment, y aunque no fue informado el precio de la transacción, una proyección hecha sobre el valor de la tierra en esa zona pampeana estimó la inversión en más de u$s 20 millones.

Con esta operación, Nirihuau amplía su base productiva a 30.000 hectáreas y acompaña el incremento del stock ganadero en 10.000 vientres a preñez.

El objetivo de Grupo ST es consolidarse como un referente en la cría y mejoramiento genético de la raza bovina Angus (tanto variedades negro como colorado). Gentileza Grupo ST

La firma es un referente en la región pampeana y bonaerense. Sus pilares productivos se originaron en Los Toldos , provincia de Buenos Aires. Con los años, expandió sus rodeos de cría hacia otras zonas de la región pampeana , operando en establecimientos de General Belgrano y Las Flores (Buenos Aires), así como en General Acha y Santa Rosa (La Pampa).

Su ganado se comercializa a través de remates anuales, donde los toros Puro de Pedigree (PP) y Puros Controlados (PC), vaquillonas con garantía de preñez y embriones, han logrado un gran reconocimiento en el circuito ganadero, obteniendo numerosos campeonatos consecutivos en la Expo Junín y una fuerte participación competitiva en las exposiciones nacionales de la Asociación Argentina de Angus y en la Sociedad Rural de Palermo.