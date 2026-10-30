Cuando se habla del mantenimiento del auto, el cambio de aceite y filtros, los frenos y los neumáticos suelen ocupar el primer lugar. Sin embargo, los vehículos actuales también integran sistemas electrónicos que participan de su funcionamiento y requieren controles específicos.

Por eso, una mirada integral combina la revisión de componentes mecánicos, fluidos y elementos de seguridad con el diagnóstico electrónico, siempre de acuerdo con las características y el plan de mantenimiento de cada vehículo.

Primero, los controles esenciales

En YPF BOXES, el servicio completo contempla 27 puntos de revisión sobre partes mecánicas, elementos de seguridad, fluidos, lubricantes y filtros. Esta modalidad incluye el cambio de aceite y filtro, el reemplazo del filtro de aire, la revisión del filtro de combustible y controles sobre batería, correas, mangueras, frenos, amortiguadores, luces, escobillas y neumáticos, entre otros componentes.

Estos chequeos permiten realizar una evaluación preventiva y contar con información concreta sobre el estado general del auto.

Foto: YPF. YPF BOXES

Escaneo electrónico: Una mirada completa, con rapidez y confianza

La modalidad Premium de YPF BOXES amplía la revisión a 36 puntos e incorpora el diagnóstico electrónico. Entre los controles se encuentran la lectura de frenos ABS, airbag, historial de fallas, instrumental, climatización, sensores, actuadores e inyección, además del reseteo del service.

El diagnóstico electrónico no reemplaza la revisión mecánica ni el cambio de aceite y filtros. Los complementa, al sumar información de sistemas que requieren herramientas específicas para su lectura.

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Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.