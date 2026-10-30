El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para este viernes 30 de octubre.

Las conodiciones meteorológicas dependen de cada región afectada y pueden variar a lo largo de la jornada según el avance de los fenómenos. Por esta razón, se recomienda revisar el mapa oficial del organismo en tiempo real, para estar al tanto de las actualizaciones.

Alerta amarilla por tormentas: las tres provincias afectadas y los fenómenos previstos

La advertencia meteorológica alcanza a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.

Algunos de estos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañados por distintos eventos meteorológicos adversos.

Entre las principales condiciones previstas se encuentran:

Abundantes lluvias en períodos cortos , con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros.

Posible caída de granizo en forma ocasional.

Ráfagas intensas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

Actividad eléctrica frecuente, asociada a las precipitaciones.

El pronóstico advierte que los valores de lluvia previstos podrían superarse de manera puntual. Por ese motivo, las condiciones podrían variar entre las distintas zonas alcanzadas por la alerta.

Fuertes tormentas y lluvias de hasta 50 mm: qué dice el pronóstico

Uno de los principales factores de preocupación es la cantidad de agua que podría caer en períodos breves. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que algunas áreas registren cifras superiores.

30 OCT | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/xXzlA7n94u — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 30, 2026

En los sectores donde los fenómenos sean más fuertes, la combinación de lluvias abundantes, viento y actividad eléctrica podría complicar las condiciones meteorológicas.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El SMN prevé tormentas para este viernes 30 de octubre. Shutterstock

La alerta amarilla indica la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños. Por eso, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y atender las indicaciones de las autoridades.

Qué precauciones hay que tomar ante una alerta amarilla:

Ante una alerta amarilla por fuertes tormentas, es importante tomar medidas preventivas para evitar accidentes y reducir riesgos. Las principales recomendaciones son: