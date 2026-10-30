La competencia en el mercado de smartphones suma dos nuevos modelos en la Argentina. Nubia anunció la llegada de los Neo 5 GT 5G y Neo 5 Max 5G, dos equipos de su línea orientada al entretenimiento y los videojuegos que comparten algunas características, aunque apuntan a distintos perfiles de usuarios. Mientras el primero prioriza el rendimiento y los recursos específicos para jugar, el segundo pone el acento en el tamaño de pantalla y la capacidad de batería.

Los lanzamientos forman parte de la nueva Serie Neo 5, que incorpora mejoras en procesamiento, pantalla, refrigeración y autonomía respecto de la generación anterior. Ambos modelos cuentan con conectividad 5G y controles físicos laterales para videojuegos, pero se diferencian en sus configuraciones de hardware y prestaciones.

Nubia Neo 5 GT 5G: potencia y refrigeración para jugar

El Neo 5 GT 5G es el modelo de mayores prestaciones para gaming dentro de esta nueva serie. Está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado por 12 GB de memoria RAM y otros 12 GB de RAM virtual. La configuración se completa con 512 GB de almacenamiento UFS 3.1, una capacidad que permite guardar una cantidad considerable de juegos, aplicaciones y contenidos.

Uno de sus principales atributos es la pantalla OLED de 6,8 pulgadas, con resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo declarado de 4.500 nits. Esta combinación apunta a ofrecer imágenes más fluidas durante las partidas y una mejor visualización de contenidos multimedia, además de facilitar el uso del equipo en ambientes muy iluminados.

El apartado de refrigeración es otro de los elementos que Nubia destaca en este modelo. El dispositivo incorpora un sistema activo con ventilador interno, una cámara de vapor (VC) de 4.475 mm² y materiales de grafeno para disipar el calor. Según la compañía, este conjunto permite reducir entre 2 y 5 grados la temperatura durante sesiones prolongadas de juego, con el objetivo de sostener el rendimiento del procesador y evitar las caídas de velocidad asociadas al exceso de temperatura.

También incluye botones físicos laterales con una frecuencia de respuesta de 550 Hz, que funcionan como controles adicionales para videojuegos. A esto se suma el software AI Game Space 5.0, que permite gestionar recursos del sistema y bloquear notificaciones mientras se juega.

En conectividad, ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 y compatibilidad con eSIM opcional. El sonido cuenta con tecnología DTS:X Ultra y el equipo incorpora iluminación RGB. La batería admite carga rápida de 80 W.

El nuevo Nubia 5 GT 5G. Nubia

Nubia Neo 5 Max 5G: una pantalla de 7,5 pulgadas y batería de 7.100 mAh

El segundo lanzamiento apunta a quienes priorizan una pantalla de grandes dimensiones y una batería de mayor capacidad. El Neo 5 Max 5G incorpora un panel de 7,5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y tecnología True DC Dimming, una característica orientada a regular el brillo y reducir el parpadeo de la pantalla.

Por sus dimensiones, se ubica en un segmento intermedio entre los smartphones convencionales y los dispositivos de formato más cercano a una tablet. La superficie de visualización permite aprovechar mejor los contenidos audiovisuales, los juegos y la lectura, aunque también supone un equipo de mayor tamaño para transportar y utilizar con una sola mano.

La batería es otro de sus puntos centrales: tiene una capacidad de 7.100 mAh, por encima de la que ofrecen habitualmente los celulares de este segmento. Nubia señala que permite alcanzar hasta un 25% más de autonomía estimada frente a la generación anterior. Para recargarla, dispone de carga rápida de 45 W y también de carga inversa de 10 W, que permite utilizar el teléfono para suministrar energía a otros dispositivos compatibles, como auriculares.

En cuanto al hardware, funciona con un procesador MediaTek Dimensity 7100, acompañado por 8 GB de RAM, otros 12 GB de memoria virtual dinámica y 256 GB de almacenamiento. También cuenta con botones físicos laterales para videojuegos, NFC para realizar pagos con el celular y un motor lineal de eje Z para ofrecer una respuesta háptica mediante vibraciones.

El Neo 5 Max 5G se comercializa en dos colores: Shadow Black y Cyber Silver.

El Nubia Neo 5 Max 5G en coloar amarillo/dorado. Nubia

El Nubia Neo 5 Max 5G en negro. Nubia

Cuánto cuestan los nuevos celulares Nubia en la Argentina

Los dos smartphones están disponibles desde este viernes 30 de octubre en operadores de telefonía móvil, las principales cadenas de retail y los canales oficiales de la marca: su tienda en Mercado Libre y el sitio nubia-arg.com.

Como parte de la promoción de lanzamiento, vigente hasta el 16 de noviembre, Nubia ofrece precios especiales, un descuento adicional de $ 100.000 y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, según las condiciones de cada canal de venta.

Los precios anunciados son los siguientes:

Nubia Neo 5 GT 5G: tiene un precio de lista de $ 1.299.999 y un precio promocional de $1.199.999.

Nubia Neo 5 Max 5G: su precio de lista es de $ 899.999 y durante la promoción se ofrece a $ 799.999.

Además, la marca informó que quienes compren cualquiera de los dos modelos durante el período de lanzamiento podrán acceder a un beneficio adicional: un cargador y auriculares de regalo. Para recibirlos, deberán registrar la factura de compra en el sitio neopass.nubia-arg.com. Los compradores del Neo 5 GT recibirán un cargador de 80 W, mientras que quienes elijan el Neo 5 Max accederán a uno de 45 W. Ambos kits incluyen auriculares.