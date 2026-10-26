Las condiciones meteorológicas se mantendrán activas durante los próximos días en distintas regiones de México, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias de diversa intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el noroeste, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera interactuará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Coahuila. Además, se prevén vientos con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y existe posibilidad de formación de torbellinos en el norte de Chihuahua.
Mientras tanto, el huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su amplia circulación mantendrá condiciones favorables para lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas de Guerrero y Michoacán.
A estas condiciones se sumará la presencia de canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad. Estos factores incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Zonas bajo alerta por lluvias intensas
Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Chihuahua y Durango, donde se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.
También se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en sectores de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Además, se esperan chubascos en:
- Sinaloa
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Por su parte, en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala podrían registrar lluvias aisladas.
Viento fuerte y riesgo de torbellinos
El viento será uno de los principales factores a vigilar por parte del SMN. En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.
En el norte de Chihuahua existe además la posibilidad de formación de torbellinos, por lo que se recomienda extremar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.
En otras regiones del país, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, particularmente en estados del noreste, occidente, sur y sureste.
Pronóstico extendido del SMN
Para el lunes 26, la combinación de una vaguada sobre el noroeste y norte del país, la circulación del huracán Vance, canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias en buena parte del país.
Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros. También se prevén lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit.
Martes 27 de octubre
El huracán Vance se aproximará lentamente al sur de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de vientos intensos y oleaje elevado.
Para ese día, las rachas de viento podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de oleaje de hasta cinco metros.
Miércoles 28 de octubre
Se prevé un incremento en la intensidad de las precipitaciones en el occidente del país. Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Guerrero tendría lluvias fuertes a muy fuertes.
También se esperan lluvias fuertes en sectores de Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas, además de chubascos en amplias zonas del país.
Las condiciones de viento y oleaje continuarán siendo relevantes en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde las rachas podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora y el oleaje mantenerse entre 4 y 5 metros de altura.