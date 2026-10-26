Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos del SMN y extremar precauciones, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias más intensas, fuertes vientos, oleaje elevado y posibles torbellinos.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán activas durante los próximos días en distintas regiones de México, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias de diversa intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el noroeste, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera interactuará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Coahuila. Además, se prevén vientos con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y existe posibilidad de formación de torbellinos en el norte de Chihuahua.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mientras tanto, el huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima . Su amplia circulación mantendrá condiciones favorables para lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas de Guerrero y Michoacán.

A estas condiciones se sumará la presencia de canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad. Estos factores incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Zonas bajo alerta por lluvias intensas

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Chihuahua y Durango, donde se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

También se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en sectores de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, se esperan chubascos en:

Sinaloa

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por su parte, en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala podrían registrar lluvias aisladas.

Viento fuerte y riesgo de torbellinos

El viento será uno de los principales factores a vigilar por parte del SMN . En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

En el norte de Chihuahua existe además la posibilidad de formación de torbellinos , por lo que se recomienda extremar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

En otras regiones del país, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, particularmente en estados del noreste, occidente, sur y sureste.

Pronóstico extendido del SMN

Para el lunes 26, la combinación de una vaguada sobre el noroeste y norte del país, la circulación del huracán Vance, canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias en buena parte del país.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros. También se prevén lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit.

Martes 27 de octubre

El huracán Vance se aproximará lentamente al sur de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de vientos intensos y oleaje elevado.

Para ese día, las rachas de viento podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán , acompañadas de oleaje de hasta cinco metros.

Miércoles 28 de octubre

Se prevé un incremento en la intensidad de las precipitaciones en el occidente del país. Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Guerrero tendría lluvias fuertes a muy fuertes.

También se esperan lluvias fuertes en sectores de Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas, además de chubascos en amplias zonas del país.