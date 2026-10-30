El clima en Argentina se mantendrá inestable y durante la jornada del viernes 30 de octubre ingresará una fuerte tormenta a las provincias de Córdoba y San Luis. Las condiciones meteorológicas se mantendrán adversas por la presencia de lluvias y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para ambos departamentos por fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Cómo estará el clima en Córdoba y San Luis este viernes y sábado

Este viernes 30, ambas provincias tendrán una jornada inestable, pero sin alerta meteorológica vigente. En Córdoba se espera una máxima de 30° y una mínima de 11° con lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Hacia la noche, las condiciones de nubosidad se mantendrán. En San Luis habrá una máxima de 28° con una mínima de 14°, pero se esperan lluvias y tormentas aisladas.

Se aproxima un frente de tormentas por 48 horas a Córdoba y San Luis: alerta amarilla por lluvias y ráfagas de viento. SMN

El panorama se complicará durante el sábado 31 de octubre, ya que el SMN prevé condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en ambas provincias y rige una alerta amarilla. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos que pueden generar daños y afectar de manera momentánea las actividades habituales.

Se aproxima un frente de tormentas por 48 horas a Córdoba y San Luis: alerta amarilla por lluvias y ráfagas de viento. Shutterstock

En ambos departamentos se esperan intensas precipitaciones intermitentes a lo largo de toda la jornada con ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en CABA durante el fin de semana

El viernes 30 comenzará con lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante la mañana y tarde. La temperatura tendrá una máxima de 23° y hacia la noche las lluvias perderán intensidad.

Para el sábado 31 se espera una mejora importante en las condiciones con un cielo nublado, pero sin lluvias. En la tarde aparecerán algunos momentos de sol con una máxima de 25°.

El domingo 1 volverá la inestabilidad. La temperatura máxima será de 23° y la mínima de 15°. Durante la mañana habrá baja probabilidad de lluvias, pero hacia la tarde y noche subirá la probabilidad de lluvias hasta 40% y 70%.