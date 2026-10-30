Este viernes por la madrugada, el Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto recibió media sanción en la Cámara Alta con 42 votos a favor y 21 en contra, por lo que ahora solo resta que se apruebe en Diputados.
A grandes rasgos, el proyecto propone distintos cambios a la legislación actual: de aprobarse, se permitirían las internaciones “involuntarias”, se eliminarían los manicomios y se ampliarían las adicciones consideradas enfermedades mentales, como la ludopatía.
El dictamen de mayoría pudo sancionarse con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere Santa Cruz. En contraste, el rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.
El debate del proyecto de la ley de Salud Mental comenzó despues de las 22.30 del jueves, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes, y de Mercado Voluntario de Carbono.
Ley de Salud Mental: los principales cambios
El proyecto de ley de Salud Mental que recibió media sanción este viernes sufrió modificaciones sustanciales respecto de la propuesta original presentada por el Gobierno, ya que, sin esos cambios, el oficialismo se veía imposibilitado de avanzar con la iniciativa debido al rechazo de las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.
Los principales cambios incluyen que las internaciones involuntarias las pueda disponer un médico, preferentemente psiquiatra; un nuevo mecanismo de asistencia financiera para las provincias y la incorporación de las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.
“La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario”, señala el dictamen de mayoría.
A continuación, los principales cambios a la ley de Salud Mental:
- Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia.
- Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias y los recursos deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional.
- Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidar la internación y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.
- La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que debía ser resuelta por un juez.
- Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso.
- Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.
- Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.
- Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.