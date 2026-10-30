En esta noticia Ley de Salud Mental: los principales cambios

Este viernes por la madrugada, el Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto recibió media sanción en la Cámara Alta con 42 votos a favor y 21 en contra, por lo que ahora solo resta que se apruebe en Diputados.

A grandes rasgos, el proyecto propone distintos cambios a la legislación actual: de aprobarse, se permitirían las internaciones “involuntarias”, se eliminarían los manicomios y se ampliarían las adicciones consideradas enfermedades mentales, como la ludopatía.

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere Santa Cruz. En contraste, el rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

El debate del proyecto de la ley de Salud Mental comenzó despues de las 22.30 del jueves, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes, y de Mercado Voluntario de Carbono.

Ley de Salud Mental: los principales cambios

El proyecto de ley de Salud Mental que recibió media sanción este viernes sufrió modificaciones sustanciales respecto de la propuesta original presentada por el Gobierno, ya que, sin esos cambios, el oficialismo se veía imposibilitado de avanzar con la iniciativa debido al rechazo de las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios incluyen que las internaciones involuntarias las pueda disponer un médico, preferentemente psiquiatra; un nuevo mecanismo de asistencia financiera para las provincias y la incorporación de las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

“La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario”, señala el dictamen de mayoría.

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios propone

A continuación, los principales cambios a la ley de Salud Mental: