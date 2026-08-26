Se acerca el diluvio del siglo en 8 provincias: tormentas, granizo, fuertes ráfagas y posibilidad de nieve afectarán a Cuyo y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta a varias regiones del país ante el avance de una masa de aire frío que provocará una marcada inestabilidad.

El fenómeno afectará con severidad a provincias de Cuyo y la Patagonia, donde se esperan nevadas de gran magnitud, precipitaciones persistentes y ráfagas de viento intensas que podrían dificultar la visibilidad y el tránsito.

El aviso oficial contempla alertas de color amarillo y naranja debido al alcance del temporal, que promete impactar tanto en zonas de alta montaña como en áreas urbanas y precordilleranas .

Tormentas fuertes y lluvias intensas: cuándo llega el cambio de tiempo

El panorama meteorológico comenzará a desmejorar de forma paulatina a medida que avance el frente frío desde el sur y sudoeste del país. Previo a su ingreso definitivo, una masa de aire más cálida y húmeda favorecerá un choque térmico determinante en la atmósfera, actuando como el catalizador principal para el desarrollo de la inestabilidad.

El momento de mayor atención se concentrará durante las próximas horas, cuando el sistema alcance su pico de intensidad sobre la franja cordillerana y las zonas de precordillera.

Se acerca el diluvio del siglo en 8 provincias: tormentas, granizo, fuertes ráfagas y posibilidad de nieve afectarán a Cuyo y alrededores gcuellar

En las áreas de mayor impacto se aguarda una brusca intensificación del viento, un descenso pronunciado de la temperatura y la rápida formación de celdas de tormenta acompañadas por abundante caída de agua e intensas nevadas .

Las zonas bajo la lupa y las provincias afectadas

El SMN anunció alertas de nivel amarillo y naranja en Mendoza, Neuquén, San Juan, La Rioja, San Luis, Río Negro y Chubut.

Mendoza: nevadas extraordinarias en cordillera y viento fuerte

La provincia de Mendoza se posiciona como una de las áreas bajo mayor vigilancia. El organismo emitió una alerta naranja para el sector cordillerano por fuertes nevadas persistentes, con acumulados que podrían oscilar entre los 60 y 150 centímetros.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos que generarán nieve en suspensión y reducción de visibilidad. En tanto, rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, además de nevadas de menor intensidad en zonas precordilleranas (entre 30 y 60 cm).

Neuquén: alerta naranja por lluvias copiosas y ráfagas

El sector montañoso neuquino permanece bajo alerta naranja por precipitaciones fuertes y continuas, previéndose valores de agua acumulada de entre 40 y 70 milímetros, con probabilidad de nieve en las cotas más elevadas.

Asimismo, zonas provinciales presentan advertencia amarilla por lluvias de 30 a 50 mm y ráfagas de viento del sector oeste que superarán los 90 km/h.

San Juan, La Rioja y San Luis: viento blanco y fuertes ráfagas

En el oeste del país, la cordillera sanjuanina registra alerta amarilla por nevadas de entre 30 y 60 centímetros acompañadas de viento intenso.

Por su parte, el sur de La Rioja y el oeste de San Luis se encuentran bajo advertencia amarilla por vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas puntuales que podrían sobrepasar los 90 km/h.

Río Negro y Chubut: lluvias persistentes y nieve en la meseta

El sector cordillerano rionegrino se mantiene bajo alerta amarilla por lluvias continuas con valores proyectados de 30 a 50 milímetros.

Por su lado, Chubut registra una doble advertencia amarilla : precipitaciones persistentes en las cotas medias y bajas (30 a 50 mm) y nevadas en áreas elevadas con acumulación estimada de 30 a 60 centímetros.

El principal riesgo: nieve en suspensión y rápido anegamiento

Más allá de las marcas térmicas, los factores de mayor preocupación para el organismo oficial son la acumulación rápida de nieve y las lluvias persistentes en períodos breves. Estas condiciones incrementan el riesgo de intransitabilidad en pasos fronterizos, voladuras por viento y anegamientos en zonas bajas.

Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas nacionales y mantenerse informados a través de los reportes oficiales.

El panorama meteorológico en el AMBA

En contraste con las condiciones severas del resto del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este martes con cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco. Se espera una jornada ventosa, con una marca mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 14°C.