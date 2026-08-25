El jueves 27 de agosto volverán las lluvias a Buenos Aires y Santa Fe, en una jornada marcada por el avance de la inestabilidad sobre distintas zonas del centro del país.

El cambio de tiempo llegará después de varios días de temperaturas en ascenso y estará acompañado por un aumento de la nubosidad y precipitaciones durante buena parte del día.

Según los pronósticos meteorológicos, el escenario será más inestable entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto, cuando el ingreso de un nuevo sistema genere condiciones favorables para el desarrollo de lluvias.

En el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana del jueves, mientras que en Santa Fe también se esperan lluvias débiles y dispersas.

Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y cómo estará el jueves 27

En el AMBA, el tiempo comenzará a cambiar progresivamente durante la semana. Después de un lunes frío y estable, las temperaturas subirán entre martes y miércoles, con una máxima que podría alcanzar los 17 grados.

La situación será diferente el jueves 27 de agosto. Para ese día, el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mejora de las condiciones hacia la tarde. Sin embargo, el cielo permanecería mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

Las temperaturas estarán entre los 12 y 19 grados, por lo que el ingreso de las precipitaciones se producirá luego de un leve ascenso térmico respecto de los primeros días de la semana.

Además, se espera un incremento de la nubosidad y la presencia de ráfagas de viento. El episodio podría coincidir con la fecha cercana a la tradicional tormenta de Santa Rosa, que suele asociarse con los últimos días de agosto.

Lluvias en Buenos Aires y Santa Fe: el jueves 27 de agosto se esperan precipitaciones aisladas, lluvias débiles y un aumento de la inestabilidad durante las primeras horas del día. Shutterstock / Composición Canva

Santa Fe también espera lluvias: el día más inestable de la semana

En la ciudad de Santa Fe, el pronóstico del Centro de Información Meteorológica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (CIM-FICH-UNL) también anticipa un cambio marcado en las condiciones.

El miércoles 26 será el día más cálido del período, con una temperatura mínima estimada de 11 grados y una máxima de 23. Durante esa jornada aumentará progresivamente la nubosidad y comenzará a crecer la posibilidad de precipitaciones.

El jueves 27 será la jornada con mayor inestabilidad. Se espera cielo nublado a parcialmente nublado y probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente durante las primeras horas del día.

La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima llegará a 19. Los vientos, inicialmente del sector este, podrían intensificarse y rotar hacia el sur o sudeste durante la jornada.

¿Será un temporal generalizado? Qué anticipan los pronósticos

Aunque el cambio de tiempo será significativo, los pronósticos disponibles para Buenos Aires y Santa Fe no anticipan por el momento un evento de lluvias generalizadas y extraordinarias en toda la región. En Santa Fe, específicamente, el CIM-FICH señala que se trataría principalmente de precipitaciones débiles y dispersas.

El escenario estará vinculado con el desplazamiento de un nuevo sistema frío que avanzará desde el oeste y provocará un aumento de la inestabilidad entre el miércoles y el jueves.

Después del episodio, las condiciones tenderían a mejorar, aunque las temperaturas volverían a descender gradualmente hacia el final de la semana.