El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Pacífico, dada la llegada del primer ciclón tropical de la temporada 2026. Se prevé que varias zonas del país registren tormentas severas y vientos fuertes por este motivo.

Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se encuentra al sur de las costas mexicanas y presenta condiciones favorables para continuar fortaleciéndose. En caso de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de Amanda, el primero contemplado en la lista oficial de ciclones para el Pacífico este año.

Ciclón tropical en México

Las autoridades meteorológicas señalan que, dependiendo de su trayectoria y evolución, el fenómeno podría ocasionar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en entidades del sur y occidente del país, aunque por el momento todavía no se considera un ciclón tropical formalmente desarrollado.

Alerta del SMN por ciclón tropical en México

El SMN sigue de cerca una zona de baja presión con potencial ciclónico . Estos sistemas suelen formarse cuando coinciden factores como:

Humedad abundante

Aguas cálidas

Circulación atmosférica favorable

Baja presión

Si las condiciones continúan siendo propicias, la zona puede evolucionar primero a depresión tropical y posteriormente a tormenta tropical.

Actualmente, el sistema presenta un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días, lo que indica un escenario favorable para su fortalecimiento, aunque todavía es necesario observar su comportamiento.

¿Por qué el ciclón tropical se va a llamar Amanda?

Amanda es el primer nombre asignado a los ciclones tropicales de la temporada 2026 en el Pacífico nororiental.

Cada año existe una lista oficial de nombres para identificar los sistemas que alcanzan la categoría de tormenta tropical, lo que facilita la comunicación entre autoridades, medios y población.

Sin embargo, el nombre solo será utilizado si la baja presión desarrolla una circulación bien definida y vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.

¿Cuándo podría llegar el ciclón tropical a México?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sistema podría evolucionar durante la próxima semana si se mantienen condiciones favorables como temperaturas cálidas del mar, suficiente humedad y organización de los vientos.

Aunque existe posibilidad de formación ciclónica, esto no significa necesariamente que el fenómeno vaya a tocar tierra en México. Su impacto dependerá de la trayectoria que adopte en el Pacífico.

Aun si permanece mar adentro, sus bandas nubosas podrían generar lluvias, oleaje elevado y fuertes vientos en estados del sur y occidente del país.

Estados bajo alerta por el SMN

Las autoridades recomendaron especial vigilancia en entidades del sur y occidente de México, entre ellas:

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

El SMN aclaró que esto no implica necesariamente afectaciones severas en estos estados, ya que la intensidad de lluvias y vientos dependerá de la evolución final del fenómeno.