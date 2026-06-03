Las tormentas y los fuertes vientos marcarán el arranque de la primera semana de junio en distintas regiones de México, especialmente en el oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió triple alerta por un temporal de lluvias fuertes.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió una alerta especial ante el pronóstico de precipitaciones abundantes, calor extremo y condiciones meteorológicas adversas que podrían generar afectaciones importantes hasta el 5 de junio.

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De acuerdo con el organismo, varios estados podrían registrar acumulados de lluvia capaces de ocasionar deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos y aumento en los niveles de arroyos.

Los estados de México con alerta por lluvias

El SMN prevé lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, en zonas del norte y occidente de Yucatán podrían presentarse precipitaciones torrenciales de hasta 250 milímetros-

Las lluvias estarían acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo . Frente a estas condiciones, las autoridades advirtieron que pueden desatarse situaciones de emergencia, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Persistirá el calor extremo en gran parte del país

A pesar del temporal, las altas temperaturas continuarán en buena parte del territorio nacional.

El pronóstico indica temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Sinaloa, mientras que estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero podrían alcanzar máximas de entre 40 y 45 grados.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Coahuila, además de vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora en varias regiones del país.

El SMN alertó que estas ráfagas podrían provocar caída de árboles y anuncios espectaculares, por lo que recomendó extremar precauciones.

Temporada de lluvias en México

Según el SMN, el fenómeno se debe a la interacción de una circulación ciclónica, la llegada de la onda tropical número 4 a la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México.

Estos sistemas continuarán afectando al país durante la semana y podrían desplazar las lluvias hacia el occidente, norte y centro del territorio entre jueves y viernes.

Además, para el viernes 5 de junio existe la posibilidad de que se forme una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, lo que incrementaría aún más las precipitaciones en el sur del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar zonas inundadas, mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil y Conagua ante el riesgo de afectaciones por lluvias intensas y altas temperaturas.