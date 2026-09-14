El mapa meteorológico de la Patagonia austral comenzará a sufrir modificaciones significativas a partir de la mitad de la semana.

De acuerdo con las proyecciones para las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, el miércoles 16 de septiembre estará caracterizado por un paulatino incremento de la cobertura nubosa, un ascenso moderado de las marcas térmicas y el ingreso de un frente que traerá inestabilidad a toda la región.

Viento intenso, lluvias y probabilidad de granizo

Durante la segunda mitad de la jornada del miércoles, las condiciones del tiempo empeorarán con el avance de precipitaciones que registrarán probabilidades de ocurrencia de entre el 10% y el 40% hacia la tarde y la noche.

En el marco de esta inestabilidad y debido al choque de masas de aire, no se descarta una mínima probabilidad de caída de granizo en forma muy puntual y aislada sobre algunos sectores de ambas provincias.

A este panorama se sumará el impacto de ráfagas de viento provenientes del sector sudoeste, las cuales alcanzarán velocidades de entre 42 y 59 km/h, afectando tanto a la zona trasandina como a la capital santacruceña.

Evolución del mapa meteorológico y tendencia para el fin de semana

Las temperaturas máximas para la jornada del miércoles alcanzarán los 5 °C en suelo fueguino y se elevarán hasta los 10 °C en la zona de Río Gallegos.

A pesar del desmejoramiento temporal previsto para la tarde del miércoles con la entrada del frente frío patagónico, las imágenes satelitales y los reportes oficiales del organismo meteorológico anticipan un rápido despeje hacia las primeras horas del jueves.

Durante el resto de la semana, las posibilidades de lluvia caerán por debajo del 10% en ambas provincias, permitiendo el retorno del sol sobre la meseta y los valles patagónicos.

Asimismo, las marcas térmicas experimentarán un repunte progresivo hacia el viernes y el inicio del fin de semana, estabilizando el clima regional tras las ráfagas del miércoles.

Qué pasará con el tiempo en el AMBA durante el miércoles

En contraste con el escenario patagónico, el Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará una jornada de miércoles caracterizada por la estabilidad meteorológica y la ausencia total de precipitaciones.

La mañana comenzará con un ambiente frío pero despejado, registrando una temperatura mínima que se ubicará cercana a los 6 °C o 7 °C en la zona urbana y suburbana.

Hacia el mediodía y la tarde, el viento rotará al sector este y noreste con intensidad leve, permitiendo un paulatino incremento térmico que llevará la máxima hasta los 15 °C con cielo predominantemente soleado o parcialmente nublado.

Sin alertas por mal tiempo ni lluvias a la vista en la Capital Federal y el conurbano, el miércoles funcionará como la antesala de un marcado ascenso de la temperatura que se consolidará hacia el final de la semana.